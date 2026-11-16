Світові промислові та енергетичні компанії втратили $4,2 трлн капіталізації на тлі кризи навколо ШІ-дата-центрів

Світові промислові, енергетичні та видобувні компанії втратили 4,2 трильйона доларів ринкової вартості із червня 2026 року на тлі стрімкого розвороту ринку, пов'язаного з інфраструктурою штучного інтелекту. Найбільшого удару зазнали підприємства, які найчастіше згадувалися в медіа у зв'язку з будівництвом дата-центрів, адже впевненість інвесторів у стабільності ШІ-буму похитнулася.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Нинішні втрати знівелювали майже половину з 9,4 трильйона доларів приросту капіталізації, який ці компанії отримали за попередні 12 місяців, коли інвестори активно скуповували акції виробників обладнання для гіпермасштабних дата-центрів — від адаптованих газових турбін до оптоволоконних систем. Промисловий сектор став другим найгіршим за динамікою в індексі S&P 500 із літа після технологічного.

Caterpillar. Капіталізація провідного постачальника газових генераторів для дата-центрів скоротилася на 214 мільярдів доларів, або на 44%, від часу досягнення історичного максимуму 30 червня.

Oklo. Акції компанії атомної енергетики обвалилися на 49% попри підписаний у січні контракт із Meta.

Comfort Systems та Corning. Виробник систем опалення, вентиляції та кондиціонування і виробник оптоволокна втратили близько половини своєї ринкової вартості за цей самий період.

Причини розпродажу та побоювання ринку

Падіння котирувань відбувається на тлі ширшої турбулентності навколо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Інвестори дедалі більше сумніваються в окупності капітальних витрат техногігантів, які фінансуються за рахунок боргу, а також зважають на посилення політичного спротиву будівництву дата-центрів у США.

Венчурний капіталіст і науковий співробітник Массачусетського технологічного інституту Пол Кедроскі зазначив, що інвестори помилково почали оцінювати традиційні промислові підприємства як акції виробників напівпровідників.

Старший економіст Deutsche Bank по США Бретт Раян додав, що масовий приплив інституційних інвестицій сформував завищену оцінку таких компаній, і фондовий ринок лише зараз починає враховувати ризики боргового фінансування нових об'єктів.

Рекордні портфелі замовлень попри обвал котирувань

Водночас частина аналітиків і керівників галузі наполягає, що фундаментальні показники постачальників залишаються міцними, оскільки попит на інфраструктуру й надалі перевищує пропозицію. За урядовими даними США, витрати на будівництво дата-центрів без урахування ІТ-обладнання та чипів досягли 96 мільярдів доларів за 12 місяців до вересня 2026 року, а квартальні звіти підтвердили високий обсяг контрактів.

Caterpillar повідомила про рекордний портфель замовлень на 78 мільярдів доларів і зростання продажів енергетичного обладнання на 75% у річному вимірі.

Siemens наростила портфель замовлень на електрообладнання для дата-центрів у 2026 році на 60% — до 7 мільярдів євро.

Eaton відзвітувала про подвоєння обсягу замовлень у річному порівнянні.

Аналітик Dell'Oro Group Алекс Кордовіл наголосив, що рекордні обсяги контрактів забезпечують компаніям зростання виторгу до 2027 року, а керівник виробника промислових систем керування Allient Річард С. Варзала зазначив, що навіть у разі мораторіїв на нові об'єкти вже розпочаті дата-центри доведеться добудувати.

Проте Пол Кедроскі застеріг, що портфелі замовлень є запізнілим індикатором, оскільки замовники нерідко оформлюють подвійні чи потрійні заявки, аби зафіксувати місце в черзі в умовах дефіциту обладнання.

Додаткову невизначеність створили підтримані виборцями мораторії та обмеження на будівництво дата-центрів під час проміжних виборів у США в листопаді. У дослідницькому підрозділі Citi очікують посилення волатильності через жорсткіше регулювання, однак вважають малоймовірними масштабні заборони, а в компанії Constellation Energy називають реакцію ринку надмірною та припускають, що жорсткі обмеження лише перенаправлять будівництво до лояльніших юрисдикцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що техногіганти втратили майже $900 млрд капіталізації через рекордні витрати на ШІ. Тоді найбільші технологічні компанії світу зазнали масового розпродажу акцій після публікації фінансових звітів за третій квартал, оскільки стрімке зростання інвестицій у ШІ-інфраструктуру перевищило історичні масштаби вкладень у залізниці чи оптоволокно в США.