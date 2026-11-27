У другому кварталі 2027 року світовий ринок дизельного палива перейде від невеликого профіциту до дефіциту. Головні причини — планове технічне обслуговування заводів і наслідки військових дій на Близькому Сході та в Україні. Це збереже тиск на ціни пального.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Скорочення експорту та атаки на НПЗ

Цього місяця ф'ючерси на дизельне паливо впали на 24%, що відповідає динаміці цін на сиру нафту. Проте постачання з Близького Сходу через Ормузьку протоку залишаються на третину нижчими за довоєнний рівень. За даними аналітичної компанії Kpler, у жовтні експорт газойлю з Перської затоки був на 72% меншим, ніж у лютому. У 2025 році на Близький Схід та Росію припадало понад 28% світового експорту дизелю.

Російський експорт пального впав з 800 000 барелів (127 184 000 л) на добу приблизно до 200 000 барелів (31 796 000 л) на добу через атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

Вплив ремонтів та низькі запаси

За даними аналітиків Goldman Sachs, планові ремонти та перебої з електроенергією в Росії зменшать світові обсяги переробки нафти наступного року на 1,3 млн барелів (206 674 000 л) на добу нижче від планового тренду.

Запаси газойлю в європейському хабі ARA впали на 19% у річному обчисленні, а запаси дистилятів у США відновлюються з найнижчих позначок з 2003 року.

Дефіцит у Європі та зростання цін

За прогнозами Energy Aspects, найбільшу нестачу дизелю в першій половині 2027 року відчують Європа та Латинська Америка. Відновлення роботи НПЗ на Близькому Сході до червня 2027 року залишається малоймовірним.

"Ми очікуємо підвищення цін протягом першої половини 2027 року і, можливо, й довше", — сказав аналітик Kpler Девід Тонян.

Ситуація в Україні

У жовтні Кабмін запровадив пріоритетне проходження кордону та обслуговування для вантажів з імпортним пальним. Нові правила поширюються на автомобільні й залізничні перевезення та судна і мають скоротити затримки постачання пального в Україну.

Минулого місяця Україна імпортувала 585 тис. т дизельного пального. Це на 3% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. За січень-жовтень обсяг постачань становив 5,3 млн т, також перевищивши торішній показник на 3%.

Станом на 23 листопада середньодобові постачання в листопаді зросли на 12% порівняно з жовтнем — до 21 тис. тонн. Ціни на дизельне пальне в Україні за тиждень знизилися більш ніж на 9 грн/л на півдні та наблизилися до липневого рівня. Через надлишок пропозиції та слабкий попит частина трейдерів стала продавати пальне нижче собівартості.

За прогнозом директор консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, найближчим часом бензин та дизель можуть подешевшати ще щонайменше на 6–7 грн за літр. Ціни на бензин поступово закріпляться нижче позначки 80 грн/л, а вартість дизпального масово опуститься нижче 90 грн/л.