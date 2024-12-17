Свято краси та технологій: EVA BEAUTY та GESKE влаштували б’юті-вечірку

5 грудня в магазині EVA BEAUTY (м. Київ, ТРЦ Respublica Park) відбулась б’юті-вечірка EVA BEAUTY та GESKE.

На презентацію бренду GESKE з тестуванням гаджетів організатори запросили відомих українських блогерів: Надія Бевз, Наташа Масловська, Дмитро Святов, Соня, Анастасія Москаленко, Евеліна, Анна Антоненко, Анна Галенза, Анна Суворова, Елена Жовнір, Наташа Нафі, Віта Булана, Наталія Шалай, Олександра Федів, Валерія Хоменко, Аліна Гомон, Анастасія Радченко.

Презентацію гаджетів, які представлені в EVA BEAUTY, провела директорка з маркетингу GESKE в Україні Валентина Личко, яка детально розповіла про унікальність бренду, його історію та ключові переваги девайсів, підкресливши їх функціональність та інноваційність.

Директорка з маркетингу GESKE в Україні Валентина Личко

"Сьогодні б’юті рутина для багатьох не лише спосіб догляду за шкірою, але й емоційне задоволення – можливість приділити час собі, своєрідна медитація, в процесі якої можна подбати не лише про зовнішність, але й відчути гармонію всередині. Не секрет, що дія активних компонентів косметичних засобів підсилюється з використанням б’юті-пристроїв. Гаджети GESKE дарують своїм власникам можливість робити аналоги салонних процедур вдома – регулярно та у зручний час. Це новий рівень догляду. До того ж, дуже вигідне рішення, адже вартість пристрою, який прослужить Вам не один рік, співставна із вартістю косметологічної процедури в салоні", – прокоментувала директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька.

Директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька

На заході було презентовано 5 гаджетів:

GESKE Електронна звукова термо щітка для обличчя Sonic Thermo Facial Brush 6 в 1

Гаджет надає професійний догляд, ефективне очищення та зміцнення шкіри — завдяки унікальній електронній щітці Sonic Thermo Facial Brush 6 в 1. М’які силіконові насадки й технологія пульсації ретельно усувають забруднення, надлишок себуму, залишки макіяжу, глибоко очищують пори, запобігають появі чорних цяток. Технологія глибокого розігріву підсилює дію та поліпшує проникнення активних компонентів.

GESKE Енерджайзер для очей Warm & Cool Eye Energizer 6 в 1

Гаджет сприяє усуненню набряків і темних кіл навколо очей. Завдяки поєднанню високоефективних технологій пристій Warm & Cool Eye Energizer 6 в 1 забезпечує комплексний догляд, зміцнює, підтягує, відновлює шкіру, освіжає та дарує сяяння.

ESKE Звуковий масажер для обличчя та тіла Sonic Cool & Warm Face and Body Massager 9 в 1

Інноваційне рішення для професійного догляду з обличчям та тілом у домашніх умовах. Пристрій підходить для охолоджувального або зігрівального масажу. За допомогою Sonic Cool Warm Face and Body можна досягти ефекту розслаблення, як після професійної косметичної процедури, а також значно поліпшити стан шкіри, усунути недосконалості та повернути їй здорове сяяння.

GESKE Масажер для очей Cool Warm Eye Massager 7 в 1

Масажер допомагає зменшити темні кола, набряки та мішки під очима, розгладити дрібні зморшки, покращити кровообіг та підвищити еластичність шкіри. Прилад виготовлений з гіпоалергенних матеріалів та пройшов дерматологічне тестування.

GESKE Електронна звукова щітка для обличчя Sonic Facial Brush 5 в 1

Пристрій надає глибоке очищення, зміцнення шкіри й антивіковий масаж. Інноваційна електронна щітка забезпечує щоденне ретельне очищення, зміцнює, підтягує, тонізує шкіру, дарує сяяння та здоровий вигляд.

Окрім презентації гаджетів гості заходу змогли взяти участь у безпрограшній лотереї з подарунками від бренду GESKE та EVA BEAUTY.

GESKE – це німецький бренд, який пропонує інноваційні б’юті-пристрої та професійні рішення для догляду за шкірою. GESKE створює косметичну техніку, яка ефективно вирішує різноманітні проблеми шкіри. Пристрої бренду поєднують професійний підхід із простотою використання, що робить їх чудовим вибором як для косметологів, так і для домашнього застосування.

Пристрої GESKE, розроблені у співпраці з провідними німецькими дерматологами, виводять протокол догляду за шкірою на новий рівень. Використання б'юті-пристроїв разом із засобами для догляду покращує поглинання активних інгредієнтів, а передові технології допомагають уповільнити процеси старіння та зменшити негативний вплив навколишнього середовища.

EVA BEAUTY – магазин елітного формату з товарами для краси та догляду. Для підбору засобів тут передбачені сервіси перевірки шкіри та волосся, консультації, майстеркласи та широкі можливості тестування продуктів.