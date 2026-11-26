У передмісті Луцька забудовник продав понад 30 таунхаусів, оформлюючи угоди як продаж земельних ділянок. Внаслідок цих дій бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податків.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпкеки України.

Схема приховування прибутків

За даними слідства, у 2021–2024 роках забудовник продавав ділянки в котеджних містечках Луцького району, на яких уже будували таунхауси.

Будинки перебували на різних етапах готовності, однак у нотаріальних договорах вказували лише вартість землі. Гроші, отримані за самі будинки, у документах не зазначали.

Через таке оформлення угод бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Що загрожує забудовнику

Забудовнику повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Справу передали до суду з клопотанням звільнити підозрюваного від кримінальної відповідальності. Підстава — повне відшкодування завданих державі збитків відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.

Раніше повідомлялося, що Львів відсудив у забудовника понад 1,2 млн грн на розвиток інфраструктури. Судовий спір стосувався будівництва житлового комплексу "Світанок".