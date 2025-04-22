Справа про ухилення від мобілізації: заступнику голови КМДА обрали запобіжний захід

Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на два місяці та електронний браслет. Його підозрюють в організації схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон.

Про це повідомило Суспільне, посилаючись на речницю Київської міської прокуратури Ірину Винокурову.

Про рішення суду

Суд призначив Прокопіву запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Крім того, йому буде одягнуто електронний браслет для контролю.

Суд також відмовив народним депутатам, які просили взяти Прокопіва на поруки.

"Мені здається, що рішення було ухвалене задовго до судового засідання. Вигідно, щоб мене не було в залі пленарних засідань, а був вдома. Будемо подавати апеляцію", — сказав Прокопів.

Що відомо про справу

17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Національної поліції повідомили про підозру Володимиру Прокопіву, заступнику Кличка. Йому інкримінують організацію схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи.

За даними слідства, чиновник допомагав ухилянтам втекти до країн Євросоюзу під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів, зокрема палива для ЗСУ.

Розслідування показало, що псевдоволонтери насправді використовували зарубіжні рейси для втечі за кордон, а назад поверталися лише штатні працівники одеської компанії, привозячи комерційні вантажі для продажу.

З травня по червень 2022 року Володимир Прокопів організував переправлення понад 30 потенційних призовників за межі України.

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року Володимир Прокопів опинився в центрі корупційного скандалу, коли журналісти виявили у його родини значну кількість об'єктів комерційної та житлової нерухомості, походження яких викликало багато питань.

Після цього мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва від виконання обов'язків заступника голови КМДА.