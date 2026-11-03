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Таксі під час тривог у Києві: чому бракує водіїв та як сервіси вирішують проблеми з GPS

таксі
Bolt і Uklon розповіли про роботу під час тривог / Depositphotos

Під час тривалих повітряних тривог у Києві попит на таксі суттєво перевищує кількість водіїв на лінії, через що частина замовлень залишається невиконаною.

Як пише Dilo,  про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили представники компаній Uklon та Bolt.

За словами генерального менеджера Bolt Сергія Павлика, коли кількість бажаючих виїхати в рази більша за доступні авто, виконати всі поїздки фізично неможливо.

Chief Ride-hailing Officer Uklon Олена Орлова пояснила, що водіїв стримують безпекові ризики, затори на дорогах, збої в GPS-навігації через роботу РЕБ, а також зростання цін на пальне й техобслуговування. 

"З огляду на стрімке зростання цін на пальне та обслуговування авто, вартість поїздки перестає бути привабливою для частини водіїв-партнерів і не компенсує наявні ризики, тоді як пасажири не завжди готові платити більше", – пояснила вона.

Аби частково розв'язати проблему зі збоями навігації, Uklon та Bolt дозволили водіям вручну коригувати свою геопозицію в застосунках.

Це допомогло скоротити час очікування та повернути частину водіїв на лінію, хоча повністю нівелювати наслідки обстрілів і тривог технологічні рішення не можуть. Також пасажирам Uklon дали змогу самостійно уточнювати точку посадки.

Паралельно аналітика big data (дослідження Uklon) свідчить про загальне зниження бізнес-активності у столиці. Попри традиційне осіннє пожвавлення, чимало киян тимчасово виїхали з міста, а частина жителів та навчальних закладів перейшла на дистанційний формат роботи й навчання.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури та Міністерство економіки підписали меморандум із провідними цифровими платформами перевезень Bolt, Uklon, Uber та OPTI. Максимальна надбавка до тарифу під час тривог та збоїв транспорту не перевищуватиме 75%.  Обмеження діятимуть під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту, зокрема метрополітену, чи інших логістичних форс-мажорів у столиці.

Автор:
Тетяна Бесараб

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