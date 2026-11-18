За десять років роботи в системі онлайн-аукціонів “Прозорро.Продажі” Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) реалізував активи збанкрутілих банків майже на 34 млрд грн. Загалом відбулося понад 15,1 тис. успішних торгів, а виручені кошти спрямували на розрахунки з кредиторами фінустанов, що ліквідуються.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані “Prozorro.Продажі”.

Участь у торгах ФГВФО за цей період взяли понад 12,5 тис. покупців — у середньому на один аукціон подавалося більше двох пропозицій, а за окремі об'єкти змагалися майже пів сотні учасників.

За словами СЕО «Прозорро.Продажі» Ігоря Добрована, саме висока конкуренція дозволила суттєво збільшити фінальну вартість лотів:

9,1 тис. лотів продали за гібридним голландським аукціоном — їхня фінальна вартість зросла з мінімально запланованих 14, 2 млрд грн до понад 18 млрд грн;

понад 6 тис. лотів реалізували на класичних англійських аукціонах (на підвищення ціни) — сумарна вартість піднялася з 13, 8 млрд грн до 15, 9 млрд грн.

Що саме продавав Фонд

Найбільше коштів — понад 20 млрд грн — приніс продаж прав вимоги за кредитними договорами. Крім цього, з молотка йшли нерухомість, земельні ділянки, транспорт, техніка, корпоративні права та навіть предмети мистецтва.

Серед нетипових та знакових активів, які отримали нових власників:

права вимоги за кредитами із забезпеченням у вигляді столичного ТЦ "Магелан" (620 млн грн);

майновий комплекс із будинками, рестораном та базою відпочинку в Козині й Конча-Заспі (311, 1 млн грн);

одеський готель "Вікторія" (139, 3 млн грн) та будівля приватного ліцею у Києві (107, 8 млн грн);

антикваріат та ювелірні вироби: золотий портсигар фірми Карла Фаберже 1899–1908 років (378, 3 тис. грн), партія з 1730 срібних прикрас (417 тис. грн) та ікона "Образ Казанської Пресвятої Богородиці" (153 тис. грн).

Найдорожчі лоти — активи російських держбанків

Трійку найдорожчих продажів за десятиліття сформували активи виведених із ринку "дочок" російських банків — АТ "МР Банк" (колишній Сбєрбанк) та ПАТ Промінвестбанк, які Фонд реалізує з 2022 року (загалом проведено 614 таких аукціонів на 8,5 млрд грн).

Абсолютним рекордсменом став культурно-діловий центр із банківським відділенням та концертним залом у Києві площею 6,9 тис. кв. м, який продали за 916 млн грн.

Друге та третє місця посіли права вимоги за кредитними договорами, реалізовані за 894,9 млн грн та 809,9 млн грн відповідно.

Нагадаємо, за десять років роботи через систему "Прозорро.Продажі" провели понад 182 тис. успішних аукціонів на загальну суму понад 131 млрд грн. Із цієї суми понад 70 млрд грн держава та громади залучили вже під час повномасштабної війни.