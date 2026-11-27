Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реальних зарплат українців на 11,4% за підсумками 2026 року. Попри скорочення попиту на нових працівників, дефіцит кадрів змушує бізнес підвищувати оплату праці. Водночас у наступні роки темпи зростання реальних зарплат сповільняться до 4–5% на рік.

Про це інформує Dilo з посиланням на роз'яснення НБУ.

Посилення російських обстрілів негативно позначилося на ринку праці. Попит бізнесу на нових працівників знизився порівняно з попередніми місяцями, а окремі підприємства, які зазнали значних руйнувань, були змушені скоротити частину персоналу.

Водночас більшість українських підприємств продовжують відчувати дефіцит кадрів, оскільки значна частина українців перебуває за кордоном або служить у силах оборони.

За таких умов роботодавці продовжують конкурувати за працівників, зокрема шляхом підвищення зарплат.

Як зростатимуть зарплати українців

За прогнозом Нацбанку, у 2026 році зарплати українців продовжать зростати швидше за інфляцію. Проте у 2027–2028 роках темпи зростання реальних доходів від оплати праці сповільняться більш ніж удвічі.

Сповільнення зростання зарплат стане одним із чинників, які стримуватимуть інфляцію.

НБУ прогнозує, що за підсумками 2026 року споживчі ціни зростуть на 12,5%, у 2027 році інфляція сповільниться до 7,3%, а у 2028 році повернеться до цільового рівня 5%.

Водночас через наслідки російських атак Нацбанк очікує скорочення економіки України на 0,4% у 2026 році. У 2027 році реальний ВВП зросте лише на 0,4%, а у 2028 році – на 2,2% за умови поступового зниження безпекових ризиків.

Нагадаємо, у 2026 році 30% опитаних українських роботодавців підвищили зарплати на 11–22%, тоді як торік найпоширенішим було зростання оплати праці до 10%. Через дефіцит працівників компанії також почали змінювати підходи до найму.