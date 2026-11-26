Китайська платформа електронної комерції Temu зобов’язалася змінити свої методи роботи та привести їх у повну відповідність до європейського законодавства про захист прав споживачів. Про досягнення відповідної угоди в четвер повідомила Європейська комісія.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Маніпуляції та примусові ігри

Рішення стосується цілої низки комерційних практик, які раніше вводили покупців в оману або змушували їх робити імпульсивні покупки.

Платформа пообіцяла припинити використання фальшивих знижок та підроблених відгуків про товари. Крім того, сервіс прибере нав’язливі рекламні повідомлення, які створюють штучний психологічний тиск на клієнтів.

Окрему увагу регулятори приділили примусовій гейміфікації. Temu зобов’язався вимкнути функції на кшталт обов’язкового обертання колеса фортуни для отримання доступу до каталогу товарів торгового майданчика.

Роблять ціни та повернення коштів прозорими

У самій компанії Temu, що належить корпорації PDD Holdings, підтвердили готовність змінюватися.

Представники платформи пообіцяли зробити інформацію про ціноутворення, екологічні характеристики товарів та процес оформлення замовлення максимально чіткою і доступною. Також маркетплейс спростить процедуру повернення коштів і покращить роботу служби підтримки клієнтів.

Речник Temu зазначив, що компанія задоволена досягнутою угодою з європейськими органами. За його словами, маркетплейс цінує конструктивний діалог і планує й надалі підвищувати прозорість своєї роботи для покращення досвіду покупців у Європі.

Національні органи країн Євросоюзу тепер ретельно контролюватимуть, як саме китайський гігант виконує взяті на себе зобов'язання.

Якщо платформа проігнорує нові домовленості та повернеться до старих практик, їй загрожують серйозні фінансові санкції. Сума штрафів може становити 4% або навіть більше від річного обороту Temu у відповідних державах-членах ЄС.

Нагадаємо, раніше ЄС оштрафував Temu за порушення правил онлайн-торгівлі на €200 млн через нездатність запобігти продажу незаконних і небезпечних товарів на своїй платформі.