Литва може врахувати досвід використання харківського метро як укриття під час планування метрополітену у Вільнюсі. Зокрема, йдеться про необхідність передбачати безпекові рішення ще на етапі проєктування транспортної інфраструктури.

Як пише Dilo з посиланням на повідомлення Асоціації прифронтових міст та громад, про це її очільник та мер Харкова Ігор Терехов заявив 26 листопада під час міжнародної конференції "Вільнюське метро: майбутнє міста, безпека та можливості", яка відбулася в Сеймі Литви. Міський голова долучився до заходу онлайн.

За словами Терехова, під час будівництва метро необхідно заздалегідь передбачати резервне електроживлення, вентиляцію, зв'язок і можливість розміщення людей у разі надзвичайних ситуацій.

"Ми будували метро, щоб перевозити людей, але виявилося, що воно може рятувати життя людей. Тому, проєктуючи сучасну міську інфраструктуру, важливо відразу думати не лише про комфорт, а й про безпеку", – наголосив він.

Мер Харкова нагадав, що після початку повномасштабного російського вторгнення метрополітен став укриттям для містян. На його станціях перебували до 160 тисяч людей. У травні 2022 року метро відновило перевезення пасажирів, водночас залишившись укриттям під час обстрілів.

У вересні 2023 року в Харкові запрацювала метрошкола. Згодом місто почало будувати підземні школи. Наразі, за інформацією міської влади, у Харкові функціонують 24 захищені освітні локації, серед яких 10 підземних шкіл.

Терехов також подякував Литві за підтримку освітніх проєктів. За сприяння литовського уряду в Харкові облаштували чотири шкільні укриття. Місто висловило готовність ділитися своїм досвідом із литовськими партнерами.

Що відомо про проєкт метро у Вільнюсі

Наразі у Вільнюсі немає метрополітену. Литовська столиця розглядає можливість створення нової системи рейкового громадського транспорту, однак остаточного рішення щодо її типу ще не ухвалено.

Як повідомила Вільнюська міська рада 27 листопада, місто уклало договір з іспанською компанією Systra Ardanuy Ingeniería, яка готуватиме передпроєктні пропозиції. Фахівці мають оцінити інфраструктуру, пасажиропотоки, технічні та економічні аспекти, щоб визначити доцільний вид рейкового транспорту.