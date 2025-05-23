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Технічна пауза: у "Дії" не працюватиме шеринг авто і заміна посвідчення

Дія.
Шеринг авто і перереєстрацію в "Дії" призупинять. / Дія

З 24 по 27 травня у застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть деякі послуги для водіїв — зокрема заміна посвідчення, перереєстрація авто та шеринг. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Перебої в роботі "Дії"

З 24 до 27 травня деякі водійські послуги у застосунку "Дія" будуть тимчасово недоступні. Це стосується заміни посвідчення водія, перереєстрації авто та функції шерингу.

Причина – проведення технічних робіт над Єдиним державним реєстром транспортних засобів і Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Відновлення роботи сервісів заплановане на 28 травня.

Що відомо про "Дію"

"Дія" — це український державний сервіс у вигляді мобільного додатку та вебпорталу, створений для зручної взаємодії громадян з державними органами. Назва "Дія" походить від фрази "Держава і я" й символізує цифрову державу, де більшість держпослуг доступні онлайн, без необхідності відвідування установ.

Ключові можливості "Дії":

  • Державні послуги онлайн: користувачі можуть отримувати понад 30 різних сервісів — від реєстрації ФОП і отримання соціальних допомог до оформлення довідок.
  • Цифрові документи: у додатку можна зберігати електронні версії водійського посвідчення, техпаспорта, студентського квитка, свідоцтв про народження, шлюб тощо. Вони мають юридичну силу, прирівняну до паперових документів.
  • Безпека: сервіс забезпечує високий рівень захисту персональних даних через сучасні засоби ідентифікації та шифрування.
  • Цифровізація країни: "Дія" є важливою складовою цифрової трансформації України, спрямованої на спрощення доступу до державних послуг.
  • Постійне оновлення: функціонал додатку постійно розширюється — зокрема, додаються можливості подання на держпосади, електронні рецепти, направлення до лікаря тощо.

Додамо, що нещодавно Мінцифри розпочало бета-тестування нової цифрової послуги — заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта) у застосунку "Дія".

Автор:
Ольга Опенько