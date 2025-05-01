Тимофій Милованов розказав, у що варто інвестувати і як це краще робити

Президент Київської школи економіки, асоційований професор економіки Піттсбурзького університету, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розказав, в які активи варто зараз інвестувати, як це краще робити, де брати інформацію, а у що краще не вкладатися.

Секретами власного інвестування Тимофій Милованов поділився в інтерв’ю виданню Delo.ua.

У які активи можна інвестувати в Україні під час війни з мінімальним ризиком

Тимофій Милованов констатує: на жаль, під час війни будь-які інвестиції в Україні дуже ризиковані.

"Можливо це зараз виглядатиме непопулярним, але принаймні чесним: я думаю, що зараз американський чи європейський ринок більш стабільні", — пояснює він.

Якщо ви спеціаліст на ринку цінних паперів, то можна працювати і на українському ринку. Але для людини, яка не є спеціалістом, це, на жаль, ризиковано, вважає Тимофій Милованов.

"Я знаю багатьох людей, які в Україні на цьому багато заробляють. Але для людини, яка не є спеціалістом, це, на жаль, ризиковано. Все ж таки я би пробував розібратися та інвестувати в західні ринки", — каже співрозмовник видання.

В які активи не варто вкладатися

На думку президента Київської школи економіки, не варто просто тримати заощадження "під подушкою" в доларах.

"В гривні тримати — це ще гірше. Хоча, можливо, це не патріотично. Але якщо є вільна гривня, то краще вкладатися в ОВДП — це така собі програма-мінімум", — рекомендує Тимофій Милованов.

Насправді, каже він, все, що дає менший дохід, ніж державні облігації, це поганий актив.

Де шукати інформацію про інвестування

Інформацію про інвестування співрозмовник Delo.ua рекомендує шукати, зокрема, на таких ресурсах як Vanguard (приватна інвестиційна компанія з глобальними активами в управлінні близько $9,3 трлн станом на травень 2024 року — Ред.) чи інформаційних ресурсах інших великих американських фондів.

"У них там є різні калькулятори. Дуже стимулює, коли ви не просто читаєте книжки, а рахуєте. Це мотивує набагато більше, ніж будь-які книжки про успіх", — говорить Тимофій Милованов.

Більш докладно про те, як живе, заробляє і примножує свої кошти президент Київської школи економіки, — читайте в повній версії інтерв’ю Тимофія Милованова для Delo.ua.