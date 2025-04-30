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Тимофій Милованов розказав, як правильно інвестувати власні кошти

Тимофій Милованов
Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки

Президент Київської школи економіки, асоційований професор економіки  Піттсбурзького університету, екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов розказав, як, на його думку, правильно примножувати свої кошти через інвестиції.

Секретами фінансового успіху Тимофій Милованов поділився в інтерв’ю виданню Delo.ua.

Принципи інвестування від Тимофія Милованова

Тимофій Милованов примножує власні заощадження за рахунок інвестування в глобальні фондові індекси, зокрема в S&P 500.

"Люди часто шукають швидкого заробітку, але в мене такого ніколи не було. Я просто намагаюсь системно інвестувати максимально можливу частку своїх доходів, оптимізуючи при цьому витрати", — пояснює свій підхід до інвестування співрозмовник видання.

Таку стратегію інвестування він радить всім. Зокрема, навіть в умовах повномасштабної війни українці можуть легально інвестувати в глобальну економіку в рамках дозволених Національним банком лімітів, зокрема через американську транснаціональну біржову брокерську фірму Interactive Brokers.

"Українські активи я не дуже купую. Ринки капіталу в Україні слабкі, і це велика біда. Це не дає економіці розвиватися, а в людей краде майбутнє. В той же час американці сильно "виїжджають" за рахунок того, що всі хочуть інвестувати в американський ринок", — пояснює свою інвестиційну стратегію Тимофій Милованов.

На його думку, шукати виключно "яскраві" об’єкти інвестування — це помилка.

"Багато людей хочуть знайти якусь яскраву інвестицію і в результаті втрачають кошти. На мою думку, потрібно системно диверсифіковано відкладати частину своїх доходів. Це як зі спортом — багато людей хочуть набути спортивної форми за два тижні до весняного сезону. А насправді потрібно все своє життя щоранку по 30 хвилин займатись зарядкою. Це має бути довгострокова стратегічна системна робота. Це працює у всіх галузях життя, в тому числі в інвестиціях", — пояснює співрозмовник Delo.ua.

Більш докладно про те, як живе, заробляє і примножує свої кошти президент Київської школи економіки,  читайте в повній версії інтерв’ю Тимофія Милованова для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк