Тисяча ВПО вже підтвердила статус у застосунку "Укрзалізниці" через "Дію": як це зробити і навіщо

Понад 1000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) підтвердили свій статус через застосунок “Укрзалізниці”, скориставшись інтеграцією з “Дією”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Як зазначається, спільний проєкт підтримки українців, які вимушено покинули свої домівки, уже має перші результати. Цю ініціативу запустила "Укрзалізниця" в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій, Національним проєктом "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" та Міністерством цифрової трансформації.

Після підтвердження статусу ВПО в застосунку "Укрзалізниці", користувачі отримують:

Нарахування подвійних "обіймашок" за кожен кілометр подорожі. Ці бонусні бали можна використовувати для подальших поїздок.

за кожен кілометр подорожі. Ці бонусні бали можна використовувати для подальших поїздок. Доступ до ексклюзивних пропозицій від партнерів у програмі лояльності "Залізні друзі".

Серед доступних ексклюзивних пропозицій, ВПО найактивніше користуються:

Знижками на товари в аптеках.

Знижками на медичні послуги.

Знижками на побутову техніку.

Усі ці та інші пропозиції можна знайти в програмі лояльності "Залізні друзі" в категорії "Для ВПО", яка стає доступною одразу після підтвердження статусу через "Дію".

Як підключити статус ВПО в застосунку?

Підтвердити свій статус ВПО в застосунку Укрзалізниці дуже просто:

Оновіть та відкрийте застосунок Укрзалізниці. Перейдіть у розділ "Профіль" → "Мої дані". Оберіть опцію "Додати статус ВПО". Підтвердьте свій статус через застосунок "Дія". Користуйтесь спеціальними пропозиціями та отримуйте подвійні "обіймашки".

Нагадаємо, у травні уряд спростив отримання пенсій для ВПО, мешканців ТОТ та українців за кордоном. Відтепер пенсію можна отримувати в будь-якому банку, уповноваженому для таких виплат, а також у відділеннях "Укрпошти" або з доставкою додому. Це рішення охоплює всіх пенсіонерів, незалежно від наявності довідки ВПО чи дати переміщення.