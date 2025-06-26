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Тисяча ВПО вже підтвердила статус у застосунку "Укрзалізниці" через "Дію": як це зробити і навіщо
Понад 1000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) підтвердили свій статус через застосунок “Укрзалізниці”, скориставшись інтеграцією з “Дією”.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
Як зазначається, спільний проєкт підтримки українців, які вимушено покинули свої домівки, уже має перші результати. Цю ініціативу запустила "Укрзалізниця" в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій, Національним проєктом "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" та Міністерством цифрової трансформації.
Після підтвердження статусу ВПО в застосунку "Укрзалізниці", користувачі отримують:
- Нарахування подвійних "обіймашок" за кожен кілометр подорожі. Ці бонусні бали можна використовувати для подальших поїздок.
- Доступ до ексклюзивних пропозицій від партнерів у програмі лояльності "Залізні друзі".
Серед доступних ексклюзивних пропозицій, ВПО найактивніше користуються:
- Знижками на товари в аптеках.
- Знижками на медичні послуги.
- Знижками на побутову техніку.
Усі ці та інші пропозиції можна знайти в програмі лояльності "Залізні друзі" в категорії "Для ВПО", яка стає доступною одразу після підтвердження статусу через "Дію".
Як підключити статус ВПО в застосунку?
Підтвердити свій статус ВПО в застосунку Укрзалізниці дуже просто:
- Оновіть та відкрийте застосунок Укрзалізниці.
- Перейдіть у розділ "Профіль" → "Мої дані".
- Оберіть опцію "Додати статус ВПО".
- Підтвердьте свій статус через застосунок "Дія".
- Користуйтесь спеціальними пропозиціями та отримуйте подвійні "обіймашки".
Нагадаємо, у травні уряд спростив отримання пенсій для ВПО, мешканців ТОТ та українців за кордоном. Відтепер пенсію можна отримувати в будь-якому банку, уповноваженому для таких виплат, а також у відділеннях "Укрпошти" або з доставкою додому. Це рішення охоплює всіх пенсіонерів, незалежно від наявності довідки ВПО чи дати переміщення.