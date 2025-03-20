Ткаченко скасував розпорядження, яке призвело до підвищення комунальних тарифів у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко заперечує свою причетність до підвищення тарифів на управління багатоквартирними будинками у Києві та пообіцяв скасувати розпорядження, що до цього призвело.

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Про це він повідомив у Телеграм.

Він зауважив, що через розпорядження ексочільника КМВА Сергія Попка (№1311 від 14 листопада 2024 року) про проведення конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків, в яких не створено об'єднання співвласників, У Києві стрімко зросли тарифи на обслуговування будинків і прибудинкової території.

Ткаченко підкреслив, що конкурси відбулися з порушенням законодавства, що підтвердила Державна регуляторна служба.

"Місцева влада через сумнівний конкурс створила умови для стрімкого здорожчення послуг. Це розпорядження готували посадовці КМДА, а підписав його Попко. Я прекрасно розумію, як це було зроблено, тому відповідально заявляю, що скасовую дане розпорядження, яке запустило цей процес. Проєкт розпорядження вже підготовлений і буде підписаний мною", – підкреслив Ткаченко.

Він анонсував засідання робочої групи «Прозорість і підзвітність», де разом із медіа пообіцяв поставити деяким посадовцям питання: як так сталося, що під час війни ухвалюються такі чутливі рішення – без обговорення з громадою та без поваги до киян.

"А тепер питання вартості послуг та їх якості повністю в руках Віталія Кличка", – підсумував Ткаченко.

Тарифи зросли вдвічі

Зауважимо, 13 березня директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко у своїй статті заявив, що тариф на управління житлом у столиці зріс у два рази.

На початку року в усіх районах Києва райдержадміністрації синхронно провели конкурси на виконавців послуг із управління багатоквартирними будинками. Наслідком цих конкурсів стало встановлення нових тарифів на управління житлом.

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» № 417, управитель багатоквартирного будинку (фізична особа – підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності) за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території й належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

Йдеться про:

прибирання приміщень і територій, санітарно-технічні роботи, обслуговування внутрішньобудинкових систем, утримання ліфтів;

купівлю електроенергії для функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;

поточний ремонт спільного майна;

інші додаткові послуги, які можуть замовити співвласники.

Зауважимо, загальний борг киян перед “Київтеплоенерго” складає понад 7 млрд грн. Борг за опалення становить 4,3 млрд грн, за гарячу воду – 2,7 млрд грн.

Уже 22% систематичних боржників, яким "Київтеплоенерго" нарахувало пеню, частково чи повністю сплатили свої борги.