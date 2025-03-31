Торік понад 340 жінок здобули дипломи водійок вантажівок та автобусів, з яких 17% уже працевлаштовані

Минулого року 343 жінки отримали дипломи водійок вантажного та пасажирського транспорту в рамках програми Reskilling Ukraine, і 17% з них вже працевлаштовані.

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Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує Укрінформ.

Основні цифри

У 2024 році 343 учасниці завершили навчальні програми Reskilling Ukraine.

17% з них вже працевлаштовані водійками, ще 17% застосовують набуті навички в інших сферах, зокрема відкрили власний бізнес або займаються волонтерством.

33% активно шукають можливості працевлаштуватися за новою професією, наголосила Бережна.

За словами Бережної, минулого року близько 40 компаній виявили зацікавленість у працевлаштуванні жінок-водійок.

Серед них — ритейлери, компанії, що займаються міжнародними та внутрішніми автобусними перевезеннями, агрокомпанії, підприємства видобувної та харчової промисловості, а також логістичні і міжнародні транспортні компанії, що працюють в Україні.

Про проєкт

Програма OnTrack C від Reskilling Ukraine - це безоплатна програма перекваліфікації, яка надає можливість жінкам опанувати професію водійки вантажних автомобілів. Категорія С дозволяє керувати вантажівкою масою понад 7,5 т.

Курс складається з теоретичної та практичної частин, і завершується іспитом на здобуття категорії С.

Практична частина проходить у одному з трьох тренувальних таборів у Києві, Тернополі або Кременці Тернопільської області. Проживання, харчування та курс є безоплатними для учасниць та повністю покриваються організаторами.

Дефіцит робочих рук

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом із працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.

За словами Тетяни Бережної, минулого року близько 40 компаній виявили зацікавленість у працевлаштуванні жінок-водійок. Серед них — ритейлери, компанії, що займаються міжнародними та внутрішніми автобусними перевезеннями, агрокомпанії, підприємства видобувної та харчової промисловості, а також логістичні і міжнародні транспортні компанії, що працюють в Україні.