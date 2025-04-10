Торік Україна не змогла освоїти понад 7 млрд грн з коштів, виділених на відбудову: що завадило

Україна не змогла витратити понад 7 млрд грн з виділених близько 25 млрд грн у 2024 році коштів на відбудову. Причиною стала бюрократія, низька здатність місцевих органів влади швидко реалізовувати проєкти та затримки у публічних закупівлях.

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Про це повідомили експерти проєкту “Контроль витрат на відновлення України” за підтримки Європейського Союзу під час події “Як витрачали кошти на відновлення у 2024 році”.

Так, за словами провідної наукової співробітниці ІЕД Олександри Бетлій, коштів на фінансування відбудови та відновлення в бюджеті було достатньо мало порівняно з потребами, але навіть їх не вдалося витратити.

Усього в 2024 році за бюджетними програмами Мінрозвитку профінансували 640 проєктів на загальну суму 17,7 млрд грн за наявного фінансування близько 25 млрд грн.

Загалом, Україна зараз має сім основних джерел фінансування відбудови, а саме:

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії;

міжнародні фінансові організації (Світовий банк, ЄІБ тощо);

резервний фонд та інші програми держбюджету;

місцеві бюджети; кошти Ukraine24;

Фонд підтримки енергетики України;

приватні благодійні фонди та програми технічної допомоги.

Субвенції з держбюджету місцевим бюджетам стали найпоширенішим механізмом фінансування відбудови в 2024 році.

“Субвенція на реалізацію проєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, в 2024 році становила 7,5 млрд грн, тоді як касові видатки були проведені лише на 5,3 млрд грн. За другою субвенцією було надано 3,1 млрд грн, а касові видатки становили 1,4 млрд грн”, – розповіла Бетлій.

Скільки коштів витратили за бюджетними програмами

Також набагато менше можливого було витрачено за бюджетними програмами, які фінансувалися за рахунок міжнародних фінансових організацій (МФО). За програмами з відновлення України фактичні субвенції становили 400 млн грн при плані у 2,3 млрд грн, а за надзвичайною кредитною програмою для відновлення України — 721 млн грн при плані 4,5 млрд грн.

Недофінансування відбулося за всіма профільними розпорядниками коштів: Агентство відновлення профінансувало тільки 78% планових видатків на відбудову, Мінрозвитку – 70% програмами відбудови і 40% за загальнодержавними програмами.

Повільні закупівлі, тривалі процедури і низька спроможність окремих громад готувати проєкти та їх впроваджувати, а також проблеми із дофінансуванням громад стали причинами чому фактично витрачені кошти є меншими за виділені з бюджету або доступні за програмами МФО, вважає Бетлій.

Із 750 проєктів вартістю 2,36 трлн грн поданих у 2024 році в Єдиний проєктний портфель було відібрано 92 проєкти, на які в держбюджеті на 2025 рік передбачено 36 млрд грн. Для їх повного фінансування потрібно залучити ще близько 187 млрд грн від МФО.

Зауважимо, що згідно з оцінкою RDNA4 від Світового банку, потреба України у відновленні нині становить $524 млрд.

Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і перевищує минулорічну оцінку в 486 млрд дол. Внаслідок руйнувань пошкоджено або знищено 13% житлового фонду — це 2,5 мільйона домогосподарств.

Пріоритетні програми відновлення та реконструкції на 2025 рік включають державні інвестиційні проєкти, та неінвестиційні програми на загальну суму $17 млрд, у тому числі інвестиційні проєкти оцінюються на $12 млрд та неінвестиційні програми на понад $5 млрд.

Згідно зі звітом Kyiv School of Economics (KSE), загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, досягла 170 млрд доларів. Порівняно з початком 2024 року, ця сума зросла на 12,6 млрд доларів через ракетні удари та бойові дії.