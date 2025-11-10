Трамп помилував учасників спроби скасувати результати виборів 2020 року

Президент США Дональд Трамп помилував десятки своїх союзників, звинувачених у спробі скасувати його поразку на виборах 2020 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Трамп помилував соратників

Трамп помилував десятки своїх союзників, звинувачених у спробі оскаржити результати виборів 2020 року, серед яких Руді Джуліані, Марк Медоуз, Джеффрі Кларк та Сідні Пауелл. У прокламації Трамп зазначив, що цей крок покликаний покласти край "серйозній національній несправедливості" та сприяти "національному примиренню".

Розслідування Міністерства юстиції США стосувалося плану Трампа та його прихильників подати альтернативні списки виборців штатів для оскарження перемоги Джо Байдена на виборах 2020 року. Наразі Трамп обіймає другий президентський термін після перемоги на виборах 2024 року.

Утонюється, що Трамп помилував щонайменше 77 осіб.

Помилування стосується лише федеральних звинувачень і не впливає на справи у штатах. Частина розслідувань щодо можливого використання фальшивих виборців була закрита через політику Міністерства юстиції щодо переслідування чинного президента. Білий дім поки не надав офіційного коментаря щодо інших можливих помилувань.

