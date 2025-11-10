Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,11

EUR

48,51

--0,02

Готівковий курс:

USD

42,10

42,02

EUR

48,87

48,71

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп помилував учасників спроби скасувати результати виборів 2020 року

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Президент США Дональд Трамп помилував десятки своїх союзників, звинувачених у спробі скасувати його поразку на виборах 2020 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Трамп помилував соратників

Трамп помилував десятки своїх союзників, звинувачених у спробі оскаржити результати виборів 2020 року, серед яких Руді Джуліані, Марк Медоуз, Джеффрі Кларк та Сідні Пауелл. У прокламації Трамп зазначив, що цей крок покликаний покласти край "серйозній національній несправедливості" та сприяти "національному примиренню".

Розслідування Міністерства юстиції США стосувалося плану Трампа та його прихильників подати альтернативні списки виборців штатів для оскарження перемоги Джо Байдена на виборах 2020 року. Наразі Трамп обіймає другий президентський термін після перемоги на виборах 2024 року.

Утонюється, що Трамп помилував щонайменше 77 осіб.

Помилування стосується лише федеральних звинувачень і не впливає на справи у штатах. Частина розслідувань щодо можливого використання фальшивих виборців була закрита через політику Міністерства юстиції щодо переслідування чинного президента. Білий дім поки не надав офіційного коментаря щодо інших можливих помилувань.

Нагадаємо, раніше Трамп помилував Чанпена Чжао, засновника та колишнього керівника гіганта криптовалютної біржі Binance. Він був засуджений за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів.

Автор:
Ольга Опенько