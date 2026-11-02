Трамп пропонує Путіну продавати російський газ у Європу через американську прокладку

Адміністрація президента США Дональда Трампа домагається якнайшвидшого відновлення постачання російського газу до Європи через територію України.

Як пише Dilo, про це повідомили The Wall Street Journal (WSJ) американські, європейські та українські чиновники.

За їхніми словами, цю тему обговорювали на переговорах у вересні як частину "енергетичного перемир'я" напередодні зими.

Вашингтон хоче поновити транзит російського газу до Європи через Україну

Згідно з ідеєю, яку озвучили спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, російський газ пропонується продавати через американського посередника. Це дозволить обійти європейські санкції та створити вигідні можливості для інвесторів у США. Доходи Росії при цьому передбачається зараховувати на ескроу-рахунок у третій країні, щоб Москва не могла використати їх на військові потреби.

Також, за даними джерел WSJ, у рамках масштабної угоди щодо завершення війни адміністрація Трампа розглядає можливість поновлення роботи газопроводу "Північний потік".

Один із високопоставлених американських чиновників у розмові з виданням зазначив, що помилка колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель полягала в тому, що вона просувала проект газопроводу, не досягнувши попереднього укладання з Росією ширшої угоди у сфері безпеки.

Європейські чиновники та керівництво ЄС ставляться до проекту скептично, посилаючись на план повної відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Один із співрозмовників WSJ порівняв ідею відновлення закупівель газу в Росії з тим, як колишній британський прем'єр Невілл Чемберлен пожертвував Чехословаччиною заради угод із Гітлером.

Однак у США розраховують, що через різке зростання цін на енергоносії та дефіцит газу на тлі ситуації на Близькому Сході та низьких запасів у сховищах опір європейців виявиться "не таким непохитним".

Залежність Європи від російських енергоносіїв

"Північний потік" став символом тривалої залежності Європи від російських енергоносіїв — залежності, яка дорого їй обійшлася після того, як повномасштабне вторгнення Москви в Україну спричинило різке зростання цін на енергію, піднявши рахунки до рекордних рівнів.

У відповідь ЄС ухвалив стратегію поступової відмови, завдяки якій частка російського трубопровідного газу скоротилася приблизно з 40% у 2021 році до близько 6% у 2025-му. Такий перехід обійшовся дорого, оскільки країни значною мірою переорієнтувалися на дорожчий американський СПГ.

Тепер, на тлі активізації мирних переговорів щодо завершення війни, США та Росія, за повідомленнями, висунули ідею відновити постачання газу до Європи, зокрема через "Північний потік", за участю американського інвестора.

У Європейській комісії відповіли на це, що не планують відновлювати постачання російського природного газу та скасовувати обмеження проти РФ до повного припинення війни проти України.

Для скасування або внесення змін до законодавства ЄС, яке передбачає поступову відмову від російського газу, знадобиться нова пропозиція Єврокомісії та кваліфікована більшість серед держав-членів.

Більшість країн і надалі вважають, що закупівлі в Москви мають неприйнятну ціну для спільної безпеки.

Так, в уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.