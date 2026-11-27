Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку 2026 року підштовхувала Венесуелу та Ірак до виходу з Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК).

Як пише Dilo, про повідомили десять джерел Reuters, знайомих із ситуацією.

За їхніми словами, Вашингтон прагнув збільшити видобуток у зазначених державах, але побоювався обмежень з боку ОПЕК, які могли б завадити цим планам.

США також не дозволили Венесуелі, яка де-факто почала контролюватись Білим домом після захоплення американцями Ніколаса Мадуро, сплатити ОПЕК щорічний членський внесок.

Також США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, у рамках якої Вашингтон запустив продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках.

Тиск на Венесуелу виявився настільки сильним, що влітку спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман втрутився в ситуацію і переконав адміністрацію Трампа не розвивати цю ініціативу, розповіли два співрозмовники агентства.

В Іраку прем'єр-міністр Алі Фалех аль-Заїді після переговорів з американськими чиновниками порушив питання про вихід із ОПЕК на засіданні уряду. Проте міністерство нафти виступило проти та переконало його зберегти членство в організації, а замість виконання вимог Трампа запропонувало домагатися збільшення квоти на видобуток, повідомили джерела.

США мають серйозні важелі впливу на обидві країни. З усуненням Мадуро у січні Вашингтон контролює доступ Венесуели до державних коштів. А нафтові доходи Іраку, як і раніше, надходять на рахунок у Федеральному резервному банку Нью-Йорка — це механізм, що з'явився після війни в цій країні 2003 року.

Раніше Трамп неодноразово звинувачував ОПЕК у штучному завищенні нафтових цін. Дії США щодо Венесуели та Іраку посилюють тиск на організацію, яка з 2019 року вже втратила чотирьох учасників, включаючи ОАЕ (вийшли у травні). У червні видобуток нафти в країнах ОПЕК впав до мінімуму за 26 років через перебої з експортом, спричинені війною США та Ізраїлю проти Ірану — ще однією країною-засновницею об'єднання.

Після початку війни з Іраном найпотужніший у світі нафтовий альянс ОПЕК опинився в незвичному становищі, остаточно втративши можливість впливати на ринок.