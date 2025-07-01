Трамп випустив парфуми на честь свого президенства: яка ціна (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп почав продаж брендових парфумів на честь своїх перемог на виборах у 2016 та 2024 роках.

Як пише Delo.ua, про це Трамп написав у Truth Social.

Кришка парфумів прикрашена позолоченою фігуркою Трампа, а на флаконі його підпис.

"Аромати Trump уже у продажу. Вони називаються "Перемога 45-47", тому що всі вони про перемогу, силу і успіх — для чоловіків і жінок. Придбайте собі флакон і не забудьте купити ще один для своїх коханих. Насолоджуйтесь, веселіться і продовжуйте перемагати!" — написав президент США.

Ціна за один флакон парфумів становить 249 доларів.

У грудні Трамп випустив лінію парфумів Fight, Fight, Fight, які, за його словами, також символізували перемогу.

Нагадаємо, Трамп разом зі своєю родиною запускає власного мобільного оператора Trump Mobile. Також президент США анонсував позолочений Android-смартфон T1 Phone, що буде випускатися у США.

Нещодавно Трамп оприлюднив звіт про свої фінансові доходи. Його статки за 2024 рік, за офіційними даними, перевищили $600 мільйонів, а загальна вартість активів сягнула мінімум $1,6 мільярда. Криптовалюта, розкішні гольф-клуби та прибуткові бізнес-угоди по всьому світу стали ключовими драйверами.