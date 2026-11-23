Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто переконав раду директорів Nvidia поновити Дженсена Хуанга на посаді генерального директора. Повернення керівника відбулося менш ніж за два тижні після його відставки.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

"Я розмовляв з ними, дозвольте мені так сказати. І я їх переконав. Я уклав угоду", — зазначив Трамп.

Повернення Хуанга сталося менш ніж за два тижні після його відставки, спричиненої скандалом через особисте життя, зв’язки з двома працівницями та ймовірний роман із фігуранткою шпигунського скандалу Еліс Хуан.

Через її роботу в сінгапурській компанії Megaspeed виникали побоювання щодо можливого переправлення передових чипів Nvidia до Китаю.

За словами Трампа, рада директорів Nvidia попросила американську владу надати гарантії того, що повернення Хуанга не становитиме загрози національній безпеці.

"І ми дали їм гарантії принаймні щодо всього, що нам відомо, а ми знаємо багато», – сказав президент.

Трамп сказав, що після розмови з радою директорів Nvidia, "коли угода була завершена", він зателефонував Хуангу.

"Я зателефонував йому і сказав: "Я прошу тебе зробити одне, Дженсене. Працюй наполегливо". Я не говорив про інші речі, тому що він це розуміє. Він знає, що робити, а чого не робити. Я просто сказав йому працювати наполегливо, тому що якщо ти наполегливо працюєш, ніхто не зможе перевершити те, що ти зробив.", — підсумував президент.

Зростання частки Трампа в акціях Nvidia

Напередодні Трамп підтримав заклики повернути Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia та применшив побоювання щодо загрози національній безпеці через стосунки колишнього керівника компанії з жінкою, яку підозрюють у роботі на китайську розвідку.

Заяви президента США пролунали на тлі публікації видання Washington Post про те, що вартість акцій Nvidia у портфелі Дональда Трампа станом на кінець серпня зросла до діапазону від 13 до 62 мільйонів доларів.

Це суттєво перевищує показник кінця 2024 року, коли його частка оцінювалася в межах від 615 тисяч до 1,3 мільйона доларів, причому у фінансових звітах ще не враховано угоди за останні два місяці через затримку звітного періоду.

У Білому домі та самій компанії Nvidia оперативно не прокоментували інформацію про фінансові активи президента напередодні публікації квартального звіту корпорації, запланованої на 17 листопада.

Нагадаємо, 23 листопада Nvidia оголосила про негайне поновлення Дженсена Хуанга на посаді головного виконавчого директора (CEO). На тлі цієї заяви акції компанії різко пішли вгору, підскочивши на премаркеті більш ніж на 25%.

Повернення Хуанга на посаду генерального директора Nvidia спричинило стрімкий стрибок котирувань: акції компанії різко підскочили вранці в понеділок, додавши до капіталізації приблизно $1 трлн за лічені десятки хвилин торгів.