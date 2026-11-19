Антимонопольний комітет оштрафував чотири компанії на 12,78 млн грн за змову під час тендерів “Харківобленерго”. Порушення стосувалися закупівель трансформаторів і лічильників із загальною очікуваною вартістю майже 499,2 млн грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

Відповідні рішення АМКУ ухвалив 19 листопада 2026 року за результатами розгляду двох справ про порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції.

У першому випадку Комітет встановив антиконкурентну змову між ТОВ "ЕК "Енерго-Тайм" і ТОВ "Дженерал Енерджі Україна". Компанії узгоджували поведінку під час тендера на закупівлю трансформаторів з очікуваною вартістю 333,74 млн грн.

В іншій справі порушення виявили під час закупівлі лічильників на 165,47 млн грн. За висновками АМКУ, ТОВ "Харківський електротехнічний завод "Енергоміра" та ТОВ "Електроінжинірінг" не діяли як незалежні учасники торгів, а координували свої дії, щоб усунути конкуренцію між собою.

Під час розслідувань антимонопольний орган виявив ознаки спільної підготовки тендерних пропозицій, узгодження економічних інтересів і координованого ведення господарської діяльності. Сукупність цих обставин стала підставою для висновку про вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

За результатами розгляду справ АМКУ оштрафував компанії:

ТОВ "ЕК "Енерго-Тайм" і ТОВ "Дженерал Енерджі Україна" — на загальну суму 2,12 млн грн;

ТОВ "Харківський електротехнічний завод "Енергоміра" і ТОВ "Електроінжинірінг" — на 10,66 млн грн.

Окремо в Комітеті нагадали про наслідки притягнення до відповідальності за змову на торгах. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", компанії, які протягом останніх трьох років отримали таке покарання за спотворення результатів тендерів, можуть бути відсторонені від участі в публічних закупівлях.

Відомості про порушників АМКУ публікує у спеціальному зведеному переліку за 2026 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки на понад 1,6 млн грн за оманливу рекламу. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Ананта Медікеар Україна" на 1 660 972 грн за поширення оманливої інформації про властивості дієтичної добавки "Лів-Кер".