ТРЦ Cosmo Multimall у Києві, який було пошкоджено внаслідок атаки 19 жовтня, відновив блок "С" та ремонтує блок "В".

Як пише Dilo, про це повідомляється на Facebook-сторінці торгового центру.

Там наголосили, що головна місія зараз – відновити ТРЦ Cosmo Multimall.

"І ми щодня просуваємося до мети. Пошкоджені ділянки вже закрили ОСБ-плитами, міст прибрали, а частину стіни в Block C відновили. Зараз працюємо над ремонтом Block B та утепленням будівлі", – наголосили в ТРЦ Cosmo Multimall.

У компанії подякували команді, яка щодня вкладає стільки сил у відбудову.

"Місію ще не завершено, але прогрес зберігається щодня", - підсумували в ТРЦ Cosmo Multimall.

Про ТРЦ Cosmo Multimall

ТРЦ Cosmo Multimall — це великий торгово-розважальний комплекс у Києві, розташований поблизу станції метро "Шулявська". Особливістю центру є його багатофункціональний формат "мікро-метрополісу", де під одним дахом об’єднано торгову галерею на понад 150 брендів, масштабні розважальні зони для всієї родини, а також сучасні готелі Mercure Kyiv Congress та IQ Hotel.

У комплексі працювали десятки магазинів, заклади харчування, кінотеатр, боулінг та льодова арена.

Внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня ТРЦ Cosmo Multimall зазнав серйозних руйнувань.

Адміністрація столичного торгово-розважального центру раніше повідомляла про активну підготовку до відновлення повноцінної діяльності комплексу в найближчому майбутньому.