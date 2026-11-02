Третина робочого часу: тривалість повітряних тривог у ТЦ України у жовтні побила новий рекорд

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельно-розважальних центрів України у жовтні 2026 року сягнула рекордних 32,5%. Це на 1,7% більше, ніж у вересні цього ж року, та майже втричі перевищує показник жовтня 2025 року (12,2%).

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Української ради торгових центрів.

За даними моніторингу, 36,7% від загального часу тривог у жовтні припадало на повітряні тривоги червоного рівня (у вересні цей показник становив 39,1%). За підсумками місяця зросли всі ключові індикатори: загальна кількість та тривалість тривог, а також їхня кількість і тривалість безпосередньо у робочі години ТЦ.

Сумарно з початку повномасштабного вторгнення середній час вимушеного простою українських ТЦ через безпекову загрозу сягнув 186,3 робочих днів. Лише за жовтень 2026 року через тривоги торгові заклади сумарно не працювали 9,8 робочих днів.

Регіональна динаміка

Найбільше погіршення безпекової ситуації зафіксовано на Дніпропетровщині, а також у західних та центральних регіонах — Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Житомирській областях.

Натомість помітне покращення спостерігалося у Києві, а також у Черкаській, Полтавській, Одеській та Херсонській областях. Найдезпечнішими для роботи ТЦ залишаються Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька області, де на тривоги припадає менше 3% робочого часу.

Антирейтинг регіонів за часткою тривог у часовому інтервалі 10:00–21:00 очолюють прифронтові та прикордонні території:

Донецька область — 96, 5% Запорізька область — 85, 0% Сумська область — 76, 4% Чернігівська область — 76, 4% Харківська область — 62, 2%

Нагадаємо, у серпні частка втраченого через тривоги часу в ТЦ України сягнула антирекорду в 21,8%. Це на 1,7% більше за показник липня (20,1%). У Києві наприкінці місяця показник зріс до 30,1%, а 27 серпня сягнув 68%.