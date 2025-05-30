- Тип
- MMR
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Троянди SOVA x FROLOV: як створювалася колаборація на підтримку БФ "Діти Героїв"
Нова колекція прикрас, презентована у 2024 році, стала вже четвертою колаборацією бренду FROLOV та ювелірного дому SOVA. Історія співпраці брендів триває з 2019 року та є прикладом того, як бренди розвиваються та зростають разом.
У центрі прикрас нової колекції — дика троянда, що виросла в бабусиному саду. Та сама квітка з дитячого спогаду, з теплого літнього вечора.
Частина коштів з продажу колекції SOVA х FROLOV спрямовується на підтримку напряму психологічної реабілітації дітей з БФ «Діти Героїв». Ці відрахування тривають на постійній основі та продовжуватимуться, допоки колекція прикрас буде у продажі. Станом на травень 2025 року вдалося перерахувати понад 1 000 000 гривень.
Для промоції колекції було створено унікальний преспак, концепцією якого стала та сама дика троянда з дитячих спогадів. У комплект входили брендовані лопатка та рукавички, щоб висадити квітку, а також підвісок з нової колекції у формі анатомічного серця з контурними пелюстками троянди всередині.
Преспак отримали 30 відомих інфлюенсерів та лідерів думок, серед яких Олена Мандзюк, Юлія Саніна, Володимир Завадюк, Alyona Alyona, Ліна Христофорова та інші.
У рамках кампанії було знято YouTube-фільм, де:
- Анна Коваль, директорка з маркетингу та продажів SOVA, розповіла історію колаборації та процес створення нової колекції.
- Іван Фролов, засновник та креативний директор FROLOV, поділився ідеєю прикрас, які стали продовженням колекції бренду, представленої на London Fashion Week.
- Тетяна Новицька, CEO БФ «Діти Героїв», розповіла про місію фонду та формати допомоги дітям.
У фільмі також представлені кадри артзустрічі для дітей з фонду «Діти Героїв», яку організувала команда SOVA за участі Івана Фролова. Під час заходу діти малювали анатомічні серця, які стали основою серії з 9 унікальних листівок, що супроводжували прикраси з колекції. На звороті кожної листівки — особиста історія дитини, її мрії та захоплення.
Офіційна презентація колекції відбулася у Multiplex, де гості переглянули фільм про колаборацію. Серед присутніх були Ірина Сопонару, Ірина Данилевська, Соломія Кирилова, Володимир Завадюк, а також редактори Vogue, Elle, Harper’s Bazaar і VIP-клієнти бренду.У ЦУМ відбулася друга частина заходу — презентація колекції у бутику SOVA. Під час заходу гості мали змогу отримати оригінальні малюнки дітей за благодійні донати. За вечір вдалося зібрати 21 550 гривень.
Загальне охоплення кампанії склало 1 357 570.