Троянди SOVA x FROLOV: як створювалася колаборація на підтримку БФ "Діти Героїв"

Нова колекція прикрас, презентована у 2024 році, стала вже четвертою колаборацією бренду FROLOV та ювелірного дому SOVA. Історія співпраці брендів триває з 2019 року та є прикладом того, як бренди розвиваються та зростають разом.

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У центрі прикрас нової колекції — дика троянда, що виросла в бабусиному саду. Та сама квітка з дитячого спогаду, з теплого літнього вечора.

Частина коштів з продажу колекції SOVA х FROLOV спрямовується на підтримку напряму психологічної реабілітації дітей з БФ «Діти Героїв». Ці відрахування тривають на постійній основі та продовжуватимуться, допоки колекція прикрас буде у продажі. Станом на травень 2025 року вдалося перерахувати понад 1 000 000 гривень.

Для промоції колекції було створено унікальний преспак, концепцією якого стала та сама дика троянда з дитячих спогадів. У комплект входили брендовані лопатка та рукавички, щоб висадити квітку, а також підвісок з нової колекції у формі анатомічного серця з контурними пелюстками троянди всередині.

Преспак отримали 30 відомих інфлюенсерів та лідерів думок, серед яких Олена Мандзюк, Юлія Саніна, Володимир Завадюк, Alyona Alyona, Ліна Христофорова та інші.

У рамках кампанії було знято YouTube-фільм, де:

Анна Коваль , директорка з маркетингу та продажів SOVA, розповіла історію колаборації та процес створення нової колекції.

, директорка з маркетингу та продажів SOVA, розповіла історію колаборації та процес створення нової колекції. Іван Фролов , засновник та креативний директор FROLOV, поділився ідеєю прикрас, які стали продовженням колекції бренду, представленої на London Fashion Week.

, засновник та креативний директор FROLOV, поділився ідеєю прикрас, які стали продовженням колекції бренду, представленої на London Fashion Week. Тетяна Новицька, CEO БФ «Діти Героїв», розповіла про місію фонду та формати допомоги дітям.

У фільмі також представлені кадри артзустрічі для дітей з фонду «Діти Героїв», яку організувала команда SOVA за участі Івана Фролова. Під час заходу діти малювали анатомічні серця, які стали основою серії з 9 унікальних листівок, що супроводжували прикраси з колекції. На звороті кожної листівки — особиста історія дитини, її мрії та захоплення.

Офіційна презентація колекції відбулася у Multiplex, де гості переглянули фільм про колаборацію. Серед присутніх були Ірина Сопонару, Ірина Данилевська, Соломія Кирилова, Володимир Завадюк, а також редактори Vogue, Elle, Harper’s Bazaar і VIP-клієнти бренду.У ЦУМ відбулася друга частина заходу — презентація колекції у бутику SOVA. Під час заходу гості мали змогу отримати оригінальні малюнки дітей за благодійні донати. За вечір вдалося зібрати 21 550 гривень.

Загальне охоплення кампанії склало 1 357 570.