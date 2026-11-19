За оптимістичним сценарієм будівництво тунелю під Дніпром у Києві може тривати від п'яти до семи років.

Як пише Dilo, про це повідомив доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд НТУ Олександр Давиденко, передає УНІАН.

Він вважає, що в нинішніх умовах швидкість відновлення транспортного сполучення важливіша за вартість реалізації проєкту. Водночас підготовчі процедури можуть суттєво затягнути процес будівництва. Експерт прогнозує, що лише тендерна процедура може зайняти близько року.

"Для такого великого об'єкту необхідна проєктна та будівельна документація, будівельна техніка, логістика. На сьогоднішній день оптимістична оцінка - це 5-7 років будівництва тунелю", - зауважив Давиденко.

Він додав, що одним із варіантів тимчасового відновлення сполучення між берегами Києва також можуть стати плавучі мости, які залежно від обраного рішення можна спорудити за тижні.

Давиденко наголосив, що річковий транспорт також може бути альтернативою, однак його ефективність залежить від логістики та безпеки під час повітряних тривог.

"Річковий транспорт - це гарна альтернатива, але треба розуміти, що логістично вони вигідні на більших відстанях", - додав експерт.

Вартість та строки будівництва тунелю під Дніпром у Києві

Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту України вже розпочало підготовку проєкту тунелю під Дніпром у Києві, який обговорили із представниками американської компанії Robbins, що спеціалізується на тунелепрохідницькому обладнанні.

Раніше міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник заявляв, що будівництво найпростішого тунелю без метрополітену під Дніпром у Києві може коштувати 400-500 млн доларів. Реалізація проєкту триватиме близько двох-трьох років.

Також народний депутат Олександр Качура публікував офіційний лист від американської компанії Robbins та американо-канадської компанії ABROOK inc із пропозицією українському уряду щодо тунелів під Дніпром.

На прохідку тунелю завдовжки 500-3000 м озвучувались орієнтовні строки прохідницьких робіт від 3 до 12 місяців від моменту, коли всі технічні деталі вже остаточно погоджені.

Раніше повідомлялося, що американський консорціум пропонував українському уряду побудувати в Києві тунель під Дніпром за механізмом державно-приватного партнерства.

Проєкт передбачав тунель від Галицької площі через район бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Бориспільська".

Водночас перспективи реалізації такого масштабного проєкту викликають сумніви в експертів. Зокрема, фахівець з транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що в умовах війни та обмежених бюджетних ресурсів України будівництво тунелю не є пріоритетним завданням. На його думку, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Спорудити тунель під річкою

До речі, тунелі під Дніпром у Києві вже намагалися будувати, ще у 1930-х. Напередодні Другої світової в столиці розгорнули "Будівництво №1", відоме як "сталінське метро". Планували прокласти два тунелі з Оболоні на сучасну Троєщину та з Жукового острова на Осокорки. Роботи так і не закінчили.

Загалом, спорудити тунель під річкою цілком реально. Усе впирається лише у складну гідрогеологію Києва та мільярдні бюджети.