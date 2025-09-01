Запланована подія 2

Турбота, що надихає: "Епіцентр" підтримав дітей перед початком навчального року

"Епіцентр" підтримав дітей
"Епіцентр" підтримав дітей

Напередодні 1 вересня понад 70 дітей-сиріт  із родин полеглих захисників отримали від компанії "Епіцентр" сертифікати номіналом 10 000 грн на придбання необхідних речей для навчання та розвитку. Це рюкзаки, канцтовари, спортивне спорядження, одяг, взуття чи гаджети — усе, що допоможе школярам упевнено розпочати новий навчальний рік.

Дітей зустрічали у торгових центрах у Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Одесі та Миколаєві. Тут вони могли обрати саме те, що дарує відчуття свята й водночас стане корисним у навчанні.

"Я дуже рада цим покупкам, найбільше подобається нове взуття, а ще олівці, я такі давно шукала. Люблю малювати — людей, природу, усе, що надихає", — поділилася 11-річна Ельвіра.

За словами Ірини Шинкаренко, заступниці голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері  комунікацій та реклами, компанія приділяє особливу увагу допомозі дітям:

"Ми прагнемо, щоб кожна дитина мала змогу навчатися, розвиватися і мріяти. Адже саме вони є майбутнім нашої країни. Турбота й тепло, які ми можемо подарувати, стають для дітей важливою підтримкою на їхньому шляху".

Загалом у 2025 році компанія  "Епіцентр" спрямувала понад 1,5 млн грн на підготовку до школи дітей, які втратили батьків на війні. Також майже 500 хлопчиків і дівчаток отримали набори канцтоварів.

Ініціативу вдалося реалізувати завдяки благодійним акціям "Ангелятко добрих справ" і "Купуй магніт — підтримуй дітей", до яких долучились тисячі покупців.

У компанії  переконані: увага й підтримка допомагають дітям упевнено робити кроки до знань і власних мрій, а їхнім родинам — знаходити сили рухатися вперед.