Турбота та підтримка: банк "Південний" став партнером центру психологічної допомоги дітям Kinder Velt

Фото надане пресслужбою банку "Південний"
З початку повномасштабного вторгнення українські діти щодня переживають травматичний досвід: втрату близьких, обстріли, вимушену зміну середовища. Без своєчасної психологічної підтримки та стабільного оточення наслідки цих травм можуть залишатися на роки. Саме тому допомога фахівців, здатних повернути дітям відчуття безпеки, є критично важливою частиною відновлення.

Банк "Південний" вже декілька років підтримує українських дітей – через освітні гранти, розвиток фізичної активності та облаштування безпечного середовища. Тепер до цих ініціатив додався ще один важливий напрям – психологічна допомога. Банк став партнером благодійного центру Kinder Velt, який безкоштовно надає професійну терапевтичну допомогу дітям.

Kinder Velt працює в Україні з 2022 року та використовує адаптовані до українських реалій всесвітні методики подолання травми. Центри надають безкоштовну психологічну підтримку: арт-, казко-, тілесноорієнтовану терапію. Один із ключових інструментів – методика "Жирафа-Рафа", українська версія ізраїльської практики Хібукі, де м’яка іграшка стає для дитини символом тепла, довіри та безпеки.

Центр працює у п’яти містах України – Києві, Харкові, Одесі, Кропивницькому та Миколаєві. За час роботи Kinder Velt допоміг понад 7000 дітей і надав консультації більш ніж 3000 сімей.

"Четвертий рік війни несе з собою не тільки руїну та біль втрати від загиблих на полі бою героїв, а й продовжує бити по найслабшій і беззахисній частині населення – дітям. Діти, на відміну від дорослих, практично не мають інструментів боротьби зі стресом і горем. Вони повністю залежать від нашої турботи. Важливість такої допомоги важко переоцінити", – каже засновник дитячого благодійного реабілітаційного центру Kinder Velt Девід Ройтман.

Завдяки підтримці банку "Південний" вдалося посилити роботу найбільш завантаженого центру в Харкові – місті, де допомога дітям особливо потрібна через постійну загрозу обстрілів. Партнерство охоплює фінансування команди фахівців та забезпечення стабільної роботи філії.

Для "Південного" партнерство з Kinder Velt – це ще один крок у довгостроковій програмі підтримки дітей та молоді. У планах – розширення взаємодії з подібними ініціативами, аби якнайбільше маленьких українців отримали шанс знову відчути себе дітьми – у безпеці, турботі та довірі.