Турецькі бізнесмени відкрили найбільше компаній в Україні в 2024 році

Підприємці з Туреччини відкрили найбільше компаній в Україні у 2024 році. Інтерес турецького бізнесу до України лишається незмінним незважаючи на негативні наслідки війни.

Про це розповів голова Турецько-української асоціації бізнесменів (TUİD) Бурак Пехліван в інтерв’ю "Укрінформу"

За його словами, незважаючи на війну, турецько-українські економічні й торговельні відносини зберігають свою життєздатність, динамізм та прогрес.

Пехліван нагадав, що у 2024 році в Україні було відкрито 1109 компаній з іноземним капіталом.

"Приблизно 20% із них були компаніями з турецьким капіталом. Минулого року турецькі компанії склали найбільшу кількість іноземних компаній, відкритих в Україні”, - зауважив Пехліван.

Він підкреслив, що незважаючи на всі негативні наслідки війни, складні умови, важкі випробування, інтерес Туреччини та турецького бізнесу до України незмінний.

“Загалом в Україні сьогодні працює понад 1100 турецьких компаній. Турецькі інвестиції в Україну наближаються до 5 мільярдів доларів”, -зауважив голова TUİD.

Він також наголосив на тому, що Україні та Туреччині вдалося зберегти середній обсяг двосторонньої торгівлі на довоєнному рівні. На його думку, з набуттям чинності Угоди про вільну торгівлю торговельні та інвестиційні процеси прискоряться.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 1,1 тисячу нових компаній з іноземними власниками було зареєстровано у 2024 році , що на 24,2% менше, ніж у 2023 році. Найбільше таких бізнесів було відкрито у столиці, на Львівщині та Одещині. Громадяни Туреччини, Польщі та США найчастіше відкривали бізнес в Україні минулоріч.