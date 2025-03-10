Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

--0,06

EUR

44,73

+0,17

Готівковий курс:

USD

41,34

41,22

EUR

44,80

44,60

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Турецькі бізнесмени відкрили найбільше компаній в Україні в 2024 році

відкрити бізнес
Фото: Freepik

Підприємці з Туреччини відкрили найбільше компаній в Україні у 2024 році. Інтерес турецького бізнесу до України лишається незмінним незважаючи на негативні наслідки війни.

Про це розповів голова Турецько-української асоціації бізнесменів (TUİD) Бурак Пехліван в інтерв’ю "Укрінформу"

За його словами, незважаючи на війну, турецько-українські економічні й торговельні відносини зберігають свою життєздатність, динамізм та прогрес.

Пехліван нагадав, що у 2024 році в Україні було відкрито 1109 компаній з іноземним капіталом.

"Приблизно 20% із них були компаніями з турецьким капіталом. Минулого року турецькі компанії склали найбільшу кількість іноземних компаній, відкритих в Україні”, - зауважив Пехліван.

Він підкреслив, що незважаючи на всі негативні наслідки війни, складні умови, важкі випробування, інтерес Туреччини та турецького бізнесу до України незмінний.

“Загалом в Україні сьогодні працює понад 1100 турецьких компаній. Турецькі інвестиції в Україну наближаються до 5 мільярдів доларів”, -зауважив голова TUİD.

Він також наголосив на тому, що Україні та Туреччині вдалося зберегти середній обсяг двосторонньої торгівлі на довоєнному рівні. На його думку, з набуттям чинності Угоди про вільну торгівлю торговельні та інвестиційні процеси прискоряться.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 1,1 тисячу нових компаній з іноземними власниками було зареєстровано у 2024 році , що на 24,2% менше, ніж у 2023 році. Найбільше таких бізнесів було відкрито у столиці, на Львівщині та Одещині. Громадяни Туреччини, Польщі та США найчастіше відкривали бізнес в Україні минулоріч.

Автор:
Світлана Манько