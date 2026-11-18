Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс із відбору управителя арештованого туристично-оздоровчого комплексу "Карпати", розташованого в селищі Міжгір'я Закарпатської області. До складу активу входять будівлі загальною площею понад 2,4 тис. м².

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА в системі Prozorro.

Комплекс має туристично-оздоровче призначення. Загальна площа нерухомого майна становить 2 407,7 м².

Відбір управителя відбуватиметься через електронну систему Prozorro. Переможець конкурсу отримає право управляти арештованим активом.

Прийом пропозицій від потенційних управителів триватиме до 12 грудня 2026 року.

Проведення аукціону заплановане на 28 грудня 2026 року.

Ознайомитися з умовами участі та тендерною документацією можна на сторінці закупівлі в системі Prozorro.

Нагадаємо, на початку листопада АРМА повідомило про підготовку комплексу "Карпати" до управління. До інфраструктури закладу входять триповерховий корпус приблизно на 37 номерів, їдальня, кафе, автостоянка, спортивні майданчики та пункт прокату туристичного спорядження.