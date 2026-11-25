За січень–жовтень 2026 року місцеві бюджети України отримали 362,3 млн грн туристичного збору. Це на 28,5%, або 80,4 млн грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше коштів надійшло до бюджетів Львівської області та Києва.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Торік за десять місяців надходження від туристичного збору становили 281,9 млн грн.

Які регіони отримали найбільше туристичного збору

Лідером за сумою надходжень стала Львівська область, де місцеві бюджети отримали 66,5 млн грн туристичного збору.

Друге місце посів Київ із показником 61,4 млн грн. До бюджетів Івано-Франківської області надійшло 49,6 млн грн, а Черкаської — 34,4 млн грн.

Загалом ці чотири регіони забезпечили 211,9 млн грн, або близько 58,5% усіх надходжень від туристичного збору в Україні.

Хто сплачує туристичний збір і скільки

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають у готелях, хостелах, садибах та інших закладах розміщення.

Нараховують і перераховують кошти до місцевих бюджетів підприємці та компанії, які надають послуги тимчасового проживання.

Ставки збору встановлюють місцеві ради за кожну добу проживання однієї особи. Для українських туристів вони можуть становити до 0,5% мінімальної заробітної плати, а для іноземців та осіб без громадянства — до 5%.

Надходження від туристичного збору поповнюють бюджети громад і можуть використовуватися для розвитку туристичної інфраструктури, благоустрою громадських просторів та покращення умов для відпочинку.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2026 року місцеві бюджети України отримали 287,22 мільйона гривень туристичного збору. Це на 23% (або на 53 млн грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі перевищує показники до початку повномасштабного вторгнення.