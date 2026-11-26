У рекламі кредиту першою впадає в око денна ставка. Але на суму до повернення впливають і строк, і комісія, і графік платежів, і надійність компанії в цілому. Розповідаємо, що стоїть за брендом "Твоя Позика", який статус має компанія та де перевірити її реєстраційні й ліцензійні дані.

На що звернути увагу під час вибору онлайн-кредитора

Послугами онлайн-кредитування в Україні користується більша частина населення. Ключовим фактором звернень в МФО стає можливість отримати потрібні кошти буквально за кілька хвилин. Серед безлічі пропозицій "кредит онлайн" важливо правильно обрати компанію-кредитора.

"Твоя Позика" – торговельна марка ТОВ "БІЗНЕС ПОЗИКА" (код ЄДРПОУ: 41084239). Ліцензію, видану 2017 року, Національний банк переоформив 14 березня 2024-го. У реєстрі зазначене право компанії надавати кошти та банківські метали в кредит. На сайті компанія також заявляє про підтримку принципів відповідального кредитування.

Фінплатформа має ліцензію від Національного банку України, дозвіл від регулятора ринку на ведення діяльності. Вся документація компанії – юридична та фінансова, є у відкритому доступі на офіційному сайті сервісу. Відкриті також дані по відсотковим ставкам, включно з річними показниками та сумі комісій.

Кредо компанії – чесна і прозора співпраця з клієнтом, заснована на взаємній довірі. Перед оформленням кредиту можна скористатися онлайн-калькулятором і переглянути розрахунок для обраних суми та строку. Інформація про процентну ставку, комісії та інші платежі за кредитом наведена в тарифах і документах до відповідної пропозиції на сайті.

Безпека і зручність для клієнтів

Увесь процес оформлення відбувається онлайн: на сайті "Твоя Позика" або в мобільному застосунку, який доступний у Google Play і App Store.

Потрібно обрати суму й строк кредиту, зареєструватися на платформі, заповнити анкету та додати банківську картку. Якщо заявку схвалять, можна буде ознайомитися з договором і підписати його.

У відгуках на сайті "Твоя Позика" користувачі, зокрема, згадують швидкість оформлення, простоту заявки і зручність сервісу.

Також компанія повідомляє, що використовує шифрування для захисту даних користувачів.

Окрім відповідального ставлення до команди та клієнтів, "Твоя Позика" прагне власним прикладом демонструвати, що ринок мікрофінансових послуг є регульованим державою інструментом.

ТОВ "БІЗНЕС ПОЗИКА" (скорочений варіант – "БІЗПОЗИКА"). Інформація про переоформлення ліцензії підтверджується витягом із Державного реєстру фінансових установ №27-0026/20163. Інші дані доступні за посиланням.

Надання коштів та банківських металів у кредит. Максимальна сума/ліміт кредиту до 150 000 грн. Максимальний строк кредитування від 113 до 360 днів. Процентна ставка споживчого кредиту від 0,01% до 1% на день. Комісія за видачу кредиту – 20% від суми кредиту. Реальна річна процентна ставка – від 2 691,52% до 10 376,34% річних.