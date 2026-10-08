У 1+1 media прокоментували заяви про ймовірні бізнес-зв’язки з Тимуром Міндічем у контексті конкурсу щодо IDS Ukraine

У 1+1 media прокоментували заяви щодо можливих бізнес-зв’язків медіагрупи та її генерального директора Ярослава Пахольчука з Тимуром Міндічем, які з'явилися в контексті конкурсу з відбору управителя активів IDS Ukraine, зокрема бренду "Моршинська". Про це йдеться у відповіді компанії на запит редакції.

Раніше народна депутатка Анастасія Радіна у відео на своєму YouTube-каналі зазначила, що її аналіз структури зв’язків навколо "Пріорітасу" (переможець конкурсу – ред.) нібито веде до Ярослава Пахольчука, якого вона назвала бізнес-партнером Тимура Міндіча. Водночас документальних підтверджень саме такого ланцюга зв’язків у згаданих матеріалах не наведено.

Редакція звернулася до 1+1 media за коментарем щодо цих тверджень.

У медіагрупі зазначили, що Ярослав Пахольчук не брав участі в конкурсі з відбору управителя активів IDS Ukraine та не має жодного стосунку до відповідних процесів і структур, як і 1+1 media. Інформацію про його причетність до "Пріорітасу" в компанії також заперечили.

Водночас у 1+1 media повідомили, що в різні періоди справді мали спільні проєкти з компаніями, представником/учасником яких був Тимур Міндіч, це відкрита інформація. Однак, за позицією компанії, ці обставини не підтверджують зв’язків із бізнес-структурами, згаданими в нинішніх публікаціях.

Окремо в медіагрупі прокоментували згадки про засновника Atlas Festival Дмитра Сидоренка, який також фігурує в матеріалах щодо ймовірних бізнес-зв’язків.

"Ярослав Пахольчук є співінвестором Atlas Festival разом із Дмитром Сидоренком. Це їхній єдиний спільний бізнес-проєкт. Переносити це партнерство на інші напрями діяльності співінвесторів і на цій підставі вибудовувати гіпотези щодо додаткових бізнес-зв’язків некоректно", – зазначили у 1+1 media.

Також у відповідних публікаціях згадується Global Media Trade LTD як один з аргументів щодо зв’язків Ярослава Пахольчука та Тимура Міндіча. За даними британського реєстру Companies House, компанію було ліквідовано 25 листопада 2025 року. Статус Тимура Міндіча як особи зі значним контролем припинився 15 квітня 2019 року, Ярослава Пахольчука – 9 квітня 2021 року.

У 1+1 media також зазначили, що телеканал "Квартал TV", який згадувався в окремих публікаціях, у вересні припинив своє існування.

"Ми не заперечуємо партнерських відносин, які існували в межах окремих проєктів. Водночас вважаємо некоректними спроби на цій підставі приписувати 1+1 media та її керівництву участь у бізнес-структурах і процесах, до яких вони не мають стосунку. Закликаємо медіа та представників влади перевіряти інформацію перед її поширенням, зокрема у відкритих реєстрах, та звертатися за коментарями до сторін, яких вона стосується", – наголосили в медіагрупі.