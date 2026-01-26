Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,30

43,17

EUR

51,25

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У 2025 році продажі “Інтергал-Буд” зросли на 10%, але пропозиція скоротилась

новобудова житловий комплекс
2024 рік був більш успішним з огляду на пропозицію через державні програми / Інтергал-Буд

Компанія “Інтергал-Буд” у 2025 році ввела в експлуатацію 1 702 квартири, водночас у 2024 році кількість готового житла становила 3 109 квартир. Водночас продажі в новобудовах по всій Україні зросли на 10% порівняно з 2024 роком. 

Про це в коментарі Delo.ua повідомила Олена Рижова, комерційний директор компанії “Інтергал-Буд”.

Компанія “Інтергал-Буд” у 2025 році ввела в експлуатацію понад 194 617 м² нерухомості, з яких 108 927 м²  житлові квартири, 38 512 м²  комерційна нерухомість (комори, паркінги), та 1 702 квартири.

У західному регіоні компанія завершила бізнес-центр класу А у складі комплексу Mill Town (Львів). У Київському регіоні здано в експлуатацію житлові комплекси: “Озерний гай Гатне”, “Sky Avenue”, “Голосіївський”, “Теремки”, “Сирецькі Сади”, “Лукʼянівський каскад”.

Порівняно з попередніми роками: у 2023 році було введено 120 тис. м², у 2024  358,5 тис. м², загалом за 2023–2025 роки  673 117 м². 2024 рік став піковим через масове завершення об’єктів, відновлення попиту та підтримку державних програм “єОселя” і “єВідновлення”.

За 2025 рік компанія активно запускала нові проєкти, водночас продажі в новобудовах по всій Україні зросли на 10% порівняно з 2024 роком. Найбільше покупців цікавлять 1–2-кімнатні квартири з ергономічними плануваннями.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 54% українців планують купівлю нерухомості у 2026 році або впродовж наступних п’яти років. Ще 23% планують купівлю житла просто зараз, щоб випередити зростання цін. 

Автор:
Ярослава Тюпка