У 2025 році продажі “Інтергал-Буд” зросли на 10%, але пропозиція скоротилась

Компанія “Інтергал-Буд” у 2025 році ввела в експлуатацію 1 702 квартири, водночас у 2024 році кількість готового житла становила 3 109 квартир. Водночас продажі в новобудовах по всій Україні зросли на 10% порівняно з 2024 роком.

Про це в коментарі Delo.ua повідомила Олена Рижова, комерційний директор компанії “Інтергал-Буд”.

Компанія “Інтергал-Буд” у 2025 році ввела в експлуатацію понад 194 617 м² нерухомості, з яких 108 927 м² — житлові квартири, 38 512 м² — комерційна нерухомість (комори, паркінги), та 1 702 квартири.

У західному регіоні компанія завершила бізнес-центр класу А у складі комплексу Mill Town (Львів). У Київському регіоні здано в експлуатацію житлові комплекси: “Озерний гай Гатне”, “Sky Avenue”, “Голосіївський”, “Теремки”, “Сирецькі Сади”, “Лукʼянівський каскад”.

Порівняно з попередніми роками: у 2023 році було введено 120 тис. м², у 2024 — 358,5 тис. м², загалом за 2023–2025 роки — 673 117 м². 2024 рік став піковим через масове завершення об’єктів, відновлення попиту та підтримку державних програм “єОселя” і “єВідновлення”.

За 2025 рік компанія активно запускала нові проєкти, водночас продажі в новобудовах по всій Україні зросли на 10% порівняно з 2024 роком. Найбільше покупців цікавлять 1–2-кімнатні квартири з ергономічними плануваннями.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 54% українців планують купівлю нерухомості у 2026 році або впродовж наступних п’яти років. Ще 23% планують купівлю житла просто зараз, щоб випередити зростання цін.