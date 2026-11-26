У 2026 році Україна отримала майже 9 тисяч тонн енергетичної гуманітарної допомоги, що стало найбільшим річним обсягом від початку повномасштабної війни та за весь час роботи енергетичних хабів Міненерго.

Як пише Dilo, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Загалом із березня 2022 року за координації Міненерго до країни надійшов 2759 гуманітарний вантаж загальною вагою 35 388,2 тонни. Обладнання для відновлення мереж надали партнери з 40 країн світу.

Масштаби розподілу та техніка

Облік та розподіл вантажів здійснюють через спеціальну платформу AidEnergy. До роботи на майданчику залучено 464 міжнародних партнери і донори, а також 769 українських підприємств та організацій, які є набувачами допомоги.

З 2022 року через систему зареєстрували та передали українським енергетикам понад 1,75 млн одиниць різного обладнання, а також понад 50,8 тис. км кабельної продукції.

Загальний обсяг майна, яке українські набувачі отримали та задіяли у ремонтах з 2022 року, перевищує 32 468 тонн. Отримані ресурси дають змогу проводити відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах інфраструктури та утримувати стабільну роботу енергетичної системи під час атак.

Нагадаємо, станом на початок червня 2026 року до України надійшло 3325 одиниць енергетичного обладнання для підтримки стабільної роботи мереж. Сюди входять генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли.