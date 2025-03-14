У БЕБ відреагували на звинувачення адвокатів щодо справи власниці Ibox Bank

Досудове розслідування у справі щодо власниці Ibox Bank здійснюється з дотриманням професійної етики та норм чинного законодавства. Про це повідомили Delo.ua у Бюро економічної безпеки, коментуючи обвинувачення сторони захисту у бік детективів БЕБ.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

У бюро стверджують, що ухвали, на які посилаються адвокати, стосуються відмови прокурору Львівської обласної прокуратури та прокурору Офісу генерального прокурора у відкритті провадження за їхньою апеляційною та касаційною скаргами. Водночас про нібито незаконність дій детективів БЕБ в жодному з документів не йдеться, додають у відомстві.

На думку детективів, саме адвокати власниці Ibox Bank всіляко затягують розслідування задля відтермінування притягнення підозрюваної, яка наразі переховується за кордоном, до кримінальної відповідальності. Крім того, систематично здійснюється тиск як на орган досудового розслідування, так і на представників судового корпусу.

"Враховуючи всі обставини справи, а також керуючись положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України "Загальні положення спеціального досудового розслідування" детективи звернулись до Личаківського райсуду Львова з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку. Такий механізм раніше було застосовано до Медвечука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів", – зазначають у БЕБ.

Крім того, сьогодні пресслужба БЕБ повідомила, що Личаківський райсуд задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку. Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності.

Встановлено, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. Однак у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино, вказують у БЕБ.

Нагадаємо, 7 березня 2023 року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідувати його у березні цього року. Тоді регулятор зазначив, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.