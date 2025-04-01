У березні бізнес відновив позитивні оцінки своєї діяльності: НБУ оприлюднив показники

Бізнес у березні надав позитивні оцінки власної економічної діяльності, продемонструвавши гнучкість, оптимізм та адаптивність до складних умов, попри виклики повномасштабної війни.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), посилаючись на дані свого опитування.

Найбільше на формування позитивного очікування підприємств серед усіх секторів вплинули:

стійкий споживчий попит;

нарощення виробництва;

надходження міжнародної фінансової допомоги;

стабілізація енергозабезпечення;

сезонний фактор.

Водночас стримуючими чинниками залишалися:

посилення обстрілів критично важливих об’єктів;

курсові та інфляційні очікування;

дефіцит кваліфікованих кадрів.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні – травні 2022 року. У березні 2025 року ІОДА вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень і становив 51,8 порівняно з 46,9 у лютому 2025 року.

Серед всіх секторів підприємства торгівлі найоптимістичніше оцінили результати своєї діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у березні становив 54,0 (у лютому 2025 року – 49,2, у березні 2024 року – 55,1). Торговельні компанії очікували на збільшення обсягу товарообороту, обсягу закупівлі товарів для продажу, а також були оптимістично налаштовані щодо залишків товарів для продажу. Крім того, респонденти очікували на зниження торговельної маржі.

Підприємства промисловості поліпшили оптимістичні оцінки результатів своєї поточної діяльності завдяки стійкому споживчому попиту та подальшому нарощенню виробництва: секторальний індекс у березні зріс до 53,1 порівняно з 50,2 у лютому. Респонденти посилили очікування щодо збільшення обсягу виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних. Але у цьому секторі посилилися песимістичні оцінки щодо залишків готової продукції.

Підприємства будівництва суттєво поліпшили свої очікування щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонний фактор: секторальний індекс у березні зріс до 52,9.

Підприємства сфери послуг суттєво пом’якшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс у березні становив 48,8.

Також поліпшилися оцінки щодо зайнятості. Підприємства будівництва налаштовані на збільшення чисельності персоналу, промисловці послабили негативні оцінки й упритул наблизилися до нейтрального рівня. Водночас керівники підприємств торгівлі та сфери послуг незначно посилили очікування щодо зменшення загальної чисельності працівників.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 05 до 24 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 529 підприємств. Серед опитаних підприємств 43.1% – компанії промисловості, 26.5% – сфери послуг, 25.3% – торгівлі, 5.1% – будівництва; 29.7% респондентів – великі підприємства, 27.4% – середні, 42.9% – малі.

32.3% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.1% – лише експортні операції, 17.4% – лише імпортні операції, 41.2% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Нагадаємо, у лютому індекс відновлення ділової активності знизився до нуля, що є найгіршим показником за останні два місяці. Водночас виробничі плани підприємств на найближчі три місяці продовжують зростати другий місяць поспіль.