У березні зріс виторг від продажу алкоголю, тютюну та пального

Український ринок підакцизних товарів демонструє позитивну динаміку. Так, у березні 2025 року зафіксовано зростання виторгів від реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального через реєстратори розрахункових операцій.

Відповідні дані наводить Державна податкова служба України.

Повідомляється, що виторги від продажу алкоголю досягли 12,9 млрд гривень, що на 17,9 % або 1,9 млрд грн більше порівняно з лютим, коли сума становила 11 млрд грн.

Продажі тютюнових виробів також зросли: виторг у березні склав 11,4 млрд грн — на 1,7 млрд грн або 18 % більше, ніж у попередньому місяці.

Щодо ринку пального, у березні 2025 року обсяг реалізованого палива сягнув 604,2 млн літрів, що на 9,6 % перевищує показник лютого.

Зазначимо, що 24 січня Кабінет міністрів прийняв постанову про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Нагадаємо, як заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025 "Дієві стратегії лідерів" у Києві, організатором якого було видання Delo.ua, до кінця 2025 року в Україні не переглядатимуть існуючу податкову базу.

Також, Гетманцев назвав інфраструктурні проєкти, від яких залежатиме економічний ріст України після війни. Він перелічив пріоритетні галузі економіки, в яких в першу чергу варто реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти після війни, що має дати суттєвий поштовх економічному розвиткові.