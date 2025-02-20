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У Бучі з’явиться екоклас завдяки гранту ЄС: як виглядає візуалізація

У Бучі з’явиться екоклас завдяки гранту ЄС: як виглядає візуалізація
Клас буде розташований у парку "Диво". Фото: AnatoliiFedoruk

Бучанська громада здобула свою першу грантову підтримку від Європейського Союзу. Завдяки цьому в місті створять сучасний освітній простір — екоклас, який стане центром екологічного навчання та розвитку.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

"Бучанська громада виграла свій перший грант від ЄС! Так-так, ми стали частиною великої європейської родини муніципалітетів, які втілюють інноваційні проєкти", - написав Федорук.

Про освітній простір 

 Зазначається, що попередній візуал уже можна побачити на фото.

Фото 2 — У Бучі з’явиться екоклас завдяки гранту ЄС: як виглядає візуалізація
Фото 3 — У Бучі з’явиться екоклас завдяки гранту ЄС: як виглядає візуалізація
Фото 4 — У Бучі з’явиться екоклас завдяки гранту ЄС: як виглядає візуалізація
Фото 5 — У Бучі з’явиться екоклас завдяки гранту ЄС: як виглядає візуалізація

Загальний бюджет проєкту становить 68 тисяч євро, з яких 45 тисяч (66%) надає Європейська Комісія в межах ініціативи CO-CREATE New European Bauhaus Open Call 2025.

Решту суми забезпечать через співфінансування.

Клас буде розташований у парку "Диво", що поєднує зручний доступ із центру міста та гармонію з природою, зазначає Федорук.

Тут учні матимуть змогу навчатися просто неба, досліджувати навколишній світ і вчитися його зберігати.

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вона здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько