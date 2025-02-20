- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У Бучі з’явиться екоклас завдяки гранту ЄС: як виглядає візуалізація
Бучанська громада здобула свою першу грантову підтримку від Європейського Союзу. Завдяки цьому в місті створять сучасний освітній простір — екоклас, який стане центром екологічного навчання та розвитку.
Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.
"Бучанська громада виграла свій перший грант від ЄС! Так-так, ми стали частиною великої європейської родини муніципалітетів, які втілюють інноваційні проєкти", - написав Федорук.
Про освітній простір
Зазначається, що попередній візуал уже можна побачити на фото.
Загальний бюджет проєкту становить 68 тисяч євро, з яких 45 тисяч (66%) надає Європейська Комісія в межах ініціативи CO-CREATE New European Bauhaus Open Call 2025.
Решту суми забезпечать через співфінансування.
Клас буде розташований у парку "Диво", що поєднує зручний доступ із центру міста та гармонію з природою, зазначає Федорук.
Тут учні матимуть змогу навчатися просто неба, досліджувати навколишній світ і вчитися його зберігати.
Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вона здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.