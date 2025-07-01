У центрі Франківська на місці заводу збудують ЖК на тисячу квартир - з висотками і паркінгом

У центральній частині Івано-Франківська неподалік іноваційного центру “Промприлад” зведуть новий квартал з багатоповерхівками, ТРЦ та підземними паркінгами.

В новий житловий квартал з шістьма багатоповерхівками, окрім житла на майже тисячу квартир, входитиме торгово-розважальний комплекс та нові корпуси Університету Короля Данила, повідомляє Delo.ua з посиланням на ZAXID.NET.

Відведена площа під забудову - близько 31 га поруч з міським озером, у межах вулиць Андрія Мельника, Української Перемоги, В’ячеслава Чорновола та Січових Стрільців. Частина території – корпуси колишнього заводу "Промприлад", йдеться у проєкті детального плану території, оприлюдненому департаментом містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради 30 червня. Хто буде реалізовувати проєкт, наразі невідомо.

Як зазначив в коментарі Delo.ua в.о. Івано-Франківське відділення АФНУ Нестор Слюсаренко, це вже другий ЖК к центрі Івано-Франківська з 16-поверховими будинками. Усі інші висотки зведені на околиці міста. Проте це наразі найвищі багатоповерхівки в місті.

Новий ЖК збудують намісці збанкрутілого заводу Промприлад.

За його словами, Івано-Франківськ залишається одним з найбільш динамічних на первинному ринку житла.

"У місті вже є п'ять діючих 16-поверхівок - на вул. Івасюка, на вул. Симоненко і дві-три в новому ЖК Manhattan. Наразі ще будується кілька в ЖК SKYGARDEN. Дві з них з'явились до війни, з 2022 року їхня кількість зростає", - наголосив Слюсаренко.

Продажі на первинному ринку часто стартують з котловану, наголошує рієлтор. За його словами, ціни стартують з $850 за квадратний метр.

Новий ЖК у Франківську: що про нього відомо

Містобудівна документація передбачає в новому ЖК будівництво багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, а саме:

зблокований будинок з секцій (6-10 поверхів) на вул. Т. Шевченка на 165 квартир,

зблокований будинок з секцій (5-10 поверхів) на вул. В. Чорновола №1 на 146 квартир,

9-поверхівка на вул. В. Чорновола №2 на 60 квартир,

12-поверхівка на вул. Січових Стрільців на 346 квартир,

5-поверхівка на вул. Євегена Коновальця на 60 квартир,

16-поверхівка на вул. Андрія Мельника та проєктного проїзду на 200 квартир.

Верхніх поверхах будівель планують прикрасити нетрадиційним даховим озелененням та облаштування підземних паркінгів, що вміщуватимуть разом з існуючими, близько 2 тис. автомобілів.

Проєкт містобудівної документації передбачає створення проїзду між вулицями Мельника та Коновальця, протяжністю 250 метрів. Також планується благоустрій території «Промприладу» з громадською забудовою та реконструкцією котельні під автомобільну стоянку.

Колись на заводі виготовляли продукти для промисловості, парасолі та деталі для автівок. Після приватизації та часткового розпродажу залишилось 4 корпуси площею 28 тис. м2, які намагаються перетворити на сучасний бізнес-кластер із залученням інвестицій від громадян та бізнесу. Проєктом заплановано влаштування підземного паркінгу під корпусом С заводу для 71 автомобіля. Ще 28 авто можуть розмістити на території колишньої котельні "Промприладу".

Детальним планом передбачена також реконструкція трьох громадських будівель на 8 і 16 поверхів з боку вулиці Євгена Коновальця. Тут з’являться нові корпуси Університету Короля Данила, розташованого поруч. Орієнтовна площа забудови – 3,5 тис. м2.

Раніше по вулиці Мельника запланували зведення багатофункціонального ТРЦ з закладами громадського призначення та апартаментами, площею 6,3 тис. м2. Новим ДПТ передбачена реконструкція забудови, де площу пропонують збільшити до 10,3 тис. м2, влаштувавши каскадну поверховість 7 та 24 поверхи. Поверховість будівлі змінюватиметься по мірі віддаленості від історичного ареалу Івано-Франківська. Під ТРЦ передбачена дворівнева підземна парковкана 428 паркомісць.

Довідково. Історія заводу "Пропромприлад", де в радянські часи працювала більшість франківців, налічує 115 років. На заводі колись виготовляли продукти для промисловості, парасолі та деталі для автівок.

Після приватизації та часткового розпродажу залишилось чотири корпуси площею 28 тис. м2.. На їхньому місці кілька років тому з'явився проєкт "Промприлад. Реновація" - сучасний іноваційний центрр та бізнес-кластер із залученням інвестицій від громадян та бізнесу, розташований на частині території ревіталізованого заводу.

Раніше Delo.ua писало про те, що будівництво нового житлового мікрорайону на місці заводу "Більшовик" заморозили до кінця війни.