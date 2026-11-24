23 листопада через російський обстріл у центрі Києва зазнав пошкоджень ресторан "Ватра".

Як пише Dilo, про це повідомила власниця та CEO компанії GastroFamily, до якої входить ресторан "Ватра", Олена Борисова у Instagram.

"Я відверто ділюсь з вами усім: і успіхам, виступами, і важкими моментами теж. Сьогодні один із них – приліт в "Ватра". Наш ресторан в центрі Києва. Вдячна Богу, що там не було людей", - написала вона.

Зауважимо, що заклад "Ватра" знаходиться на вулиці Архітектора Городецького у центрі Києва. Його було відчинено у травні 2017 року.

19 жовтня у закладі повідомили, що зачиняються на зимові канікули та відчиняться для відвідувачів у квітні 2027 року.

Про GastroFamily

GastroFamily – мережа ресторанів, серед яких представлені як заклади фаст-кежуал формату для швидких перекусів, так і затишні класичні ресторани з високою кухнею та вишуканими стравами.

GastroFamily об’єднує понад 80 різних за концепцією закладів. Серед них – столичні ресторани "Канапа", Philadelphia Roll&Bowl, "Остання Барикада", "Любчик", "Ватра", а також мережі закладів "Барсук", Mushlya, "Білий Налив" та БПШ (БеляшПончикШаурма).

У 2019 у GastroFamily з'явилась власна доставка їжі із закладів.

Раніше під час зимового сезону мережа Gastro Family вже припинила роботу чотирьох неефективних закладів. Йдеться про три точки мережі "Білий Налив" — дві у Львові та одну в Луцьку — а також "Канапка-бар" на Андріївському узвозі в Києві. Головними причинами закриття стали суттєве зростання операційних витрат та падіння трафіку.

Власниця компанії Олена Борисова у вересні розповідала Dilo, що мережа ресторанів Gastro Family може закрити кілька закладів.

"Це одне з найважчих, але і найважливіших рішень — вміти відпускати проєкти, які більше не працюють. Так, окремі заклади з високою ймовірністю доведеться закривати, — зазначила вона, — ми до цього готові: як і в попередні роки, команда Gastro Family працює за антикризовим планом", - наголошувала рестораторка.