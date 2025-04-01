У центрі Києва знову відкрили Бессарабський ринок

Бессарабський ринок у центрі Києва відновив свою роботу після проведеного науковцями обстеження конструкцій.

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Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зазначається, що державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» закінчило інструментальні дослідження стану підлоги Бессарабського ринку, який є пам’яткою архітектури національного значення, і ринок знов відкрито для відвідувачів.

"Тепер очікуємо на висновки та рекомендації фахівців. Наразі всі роботи виконано виключно під пильним та професійним наглядом інспекторів Департаменту охорони культурної спадщини КМДА", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують у КМДА, головною метою досліджень було з’ясувати технічний стан плити перекриття пам’ятки, щоб була можливість вчасно провести необхідні реставраційні роботи в разі потреби.

Нагадаємо, Бессарабський ринок був зачинений для відвідувачів з 17 березня.

Що відомо про Бесарабський ринок у Києві

У 2022 році Бессарабському ринку у центрі Києва виповнилося 110 років. Побудований в 1910—1912 на гроші відомого цукрозаводчика Лазаря Бродського, який залишив на цю мету гроші у своєму заповіті.

З 2015 року по 2022 роки на Бессарабському ринку провели відновлювальні роботи фасаду будівлі, замінили покрівельні частини даху, поліпшили торговельні місця, облаштували місця для фаст-фудів. До повномасштабного вторгнення РФ на Бессарабському ринку планувалися реставраційні роботи.

З дня свого відкриття будівля ринку практично не змінила зовнішнього вигляду, попри військові дії й революції. Вона є пам'яткою загальнонаціонального значення, а також досі вважається однією з кращих в Києві пам'яток раціонального модерну.