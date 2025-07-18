Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,87

+0,05

EUR

48,45

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,85

48,65

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У червні з бюджету витрачено понад 337 млрд грн

гривні
У червні з бюджету витрачено понад 337 млрд грн / Depositphotos

За перше півріччя 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету України склали 1,9 трлн грн, що на 331,5 млрд грн або на 21,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Лише у червні було витрачено 337,4 млрд грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Найбільшу частку витрат – 1,2 трлн грн або 62,5% від усіх видатків загального фонду – спрямовано на сектор безпеки й оборони. У червні ця сума становила 187,6 млрд грн.

Згідно з економічною класифікацією, найбільшими напрямами витрат стали:

  • Оплата праці з нарахуваннями – 734,5 млрд грн (39,2% від загального обсягу), зокрема 127,2 млрд грн у червні. Це на 134,3 млрд грн або 22,4% більше, ніж торік.
  • Оплата товарів і послуг – 256,6 млрд грн (13,7%), з яких 43,3 млрд грн – у червні. Йдеться, зокрема, про закупівлю військової техніки, амуніції, пального, харчів для армії, а також оплату комунальних послуг і фінансування медичних гарантій через НСЗУ.
  • Соціальне забезпечення – 313,5 млрд грн (16,7%), у червні – 47,2 млрд грн. Витрати спрямовано на фінансування Пенсійного фонду, соціальні допомоги, стипендії, субсидії та пільги. Окремо Міністерство соціальної політики спрямувало 191,5 млрд грн на соціальні виплати.
Фото 2 — У червні з бюджету витрачено понад 337 млрд грн

Крім того субсидії та поточні трансферти підприємствам склали 239 млрд грн (12,7%), зокрема 34,3 млрд грн у червні. Кошти пішли на закупівлі для ЗСУ та підтримку Фонду розвитку підприємництва. Обслуговування державного боргу – 179,8 млрд грн (9,6%), у червні – 43,2 млрд грн. У порівнянні з минулим роком ці видатки зросли на 47,1 млрд грн (35,5%). Трансферти місцевим бюджетам – 102,1 млрд грн (5,4%), у червні – 29 млрд грн. Зростання – на 10,6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Загальна структура бюджетних витрат свідчить про збереження пріоритету на оборону, соціальну підтримку та утримання інфраструктури держави в умовах воєнного стану.

Додамо, за перші чотири місяці 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету України склали 1,2 трлн грн. Це на 239,6 млрд грн або 25,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Лише у квітні було витрачено 329,9 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко