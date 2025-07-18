У червні з бюджету витрачено понад 337 млрд грн

За перше півріччя 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету України склали 1,9 трлн грн, що на 331,5 млрд грн або на 21,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Лише у червні було витрачено 337,4 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Найбільшу частку витрат – 1,2 трлн грн або 62,5% від усіх видатків загального фонду – спрямовано на сектор безпеки й оборони. У червні ця сума становила 187,6 млрд грн.

Згідно з економічною класифікацією, найбільшими напрямами витрат стали:

Оплата праці з нарахуваннями – 734,5 млрд грн (39,2% від загального обсягу), зокрема 127,2 млрд грн у червні. Це на 134,3 млрд грн або 22,4% більше, ніж торік.

Оплата товарів і послуг – 256,6 млрд грн (13,7%), з яких 43,3 млрд грн – у червні. Йдеться, зокрема, про закупівлю військової техніки, амуніції, пального, харчів для армії, а також оплату комунальних послуг і фінансування медичних гарантій через НСЗУ.

Соціальне забезпечення – 313,5 млрд грн (16,7%), у червні – 47,2 млрд грн. Витрати спрямовано на фінансування Пенсійного фонду, соціальні допомоги, стипендії, субсидії та пільги. Окремо Міністерство соціальної політики спрямувало 191,5 млрд грн на соціальні виплати.

Крім того субсидії та поточні трансферти підприємствам склали 239 млрд грн (12,7%), зокрема 34,3 млрд грн у червні. Кошти пішли на закупівлі для ЗСУ та підтримку Фонду розвитку підприємництва. Обслуговування державного боргу – 179,8 млрд грн (9,6%), у червні – 43,2 млрд грн. У порівнянні з минулим роком ці видатки зросли на 47,1 млрд грн (35,5%). Трансферти місцевим бюджетам – 102,1 млрд грн (5,4%), у червні – 29 млрд грн. Зростання – на 10,6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Загальна структура бюджетних витрат свідчить про збереження пріоритету на оборону, соціальну підтримку та утримання інфраструктури держави в умовах воєнного стану.

Додамо, за перші чотири місяці 2025 року касові видатки загального фонду державного бюджету України склали 1,2 трлн грн. Це на 239,6 млрд грн або 25,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Лише у квітні було витрачено 329,9 млрд грн.