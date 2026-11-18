У Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії затонув танкер Gas Husky, який перевозив 3,4 тис. тонн зрідженого нафтового газу з Єгипту до Румунії. За даними місцевої влади, судно зазнало чотирьох ударів. Усіх 19 членів екіпажу вдалося врятувати.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Reuters.

Танкер під прапором Ліберії подав сигнал лиха вранці 17 листопада, після чого почав тонути приблизно за 80 км на схід від болгарського міста Бяла.

Губернатор Варненської області Маріо Смарков підтвердив, що судно зазнало чотирьох ударів. Водночас інформації про тип безпілотників, які могли атакувати танкер, наразі немає.

Два джерела Reuters у сфері морської безпеки повідомили, що судно було уражене безпілотною системою.

Компанія з Греції, яка управляє танкером, не відповіла на запит журналістів щодо коментаря.

У Чорному морі зростає кількість атак на судна

Інцидент стався через день після того, як у цьому ж районі затонуло вантажне судно, що перевозило пшеницю.

За даними компанії з морської безпеки Diaplous, із середини липня 2026 року поблизу узбережжя Болгарії та Румунії атакували щонайменше 17 суден.

Унаслідок серії нападів понад 20 моряків зникли безвісти та, ймовірно, загинули.

Зростання кількості атак викликає занепокоєння щодо поширення небезпеки для цивільного судноплавства у Чорному морі, зокрема поблизу територій країн НАТО.

Води біля Болгарії та Румунії стали одним з основних маршрутів морських перевезень з України, яка залишається великим світовим експортером зерна.

Українські чорноморські порти неодноразово зазнавали російських обстрілів після початку повномасштабного вторгнення.

Водночас болгарські та румунські посадовці обережно висловлюються щодо відповідальності за атаки поблизу своїх берегів. Деякі представники влади та експерти з морської безпеки припускають причетність Росії, однак Москва ці звинувачення заперечує.

Росія зі свого боку звинувачує Україну в атаках на російські судна в інших районах Чорного моря.

Нагадаємо, раніше у Чорному морі поблизу Болгарії затонуло судно з 3 тис. тонн пшениці після атаки морського безпілотника. Вантажне судно Betul8 прямувало з Румунії до Єгипту. Усіх 12 членів екіпажу врятували.