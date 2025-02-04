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У чотирьох областях запровадили екстрені відключення світла
У вівторок, 4 лютого, "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях.
Про це повідомляють ДТЕК, "Кіровоградобленерго" та "Сумиобленерго".
Зазначається, що за вказівкою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення світла.
Крім цього, на сайтах "Сумиобленерго" та "Кіровоградобленерго" також йдеться про аварійні вимкнення електроенергії.
"Наразі графіки погодинних відключень не застосовуються", - попереджають енергетики.
Вони обіцяють в разі змін оперативно інформувати споживачів.
Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність, підкреслюють в Міністерстві енергетики України.
Там додають, що єдина причина можливих відключень електропостачання - це російські атаки та енергетичні обʼєкти.
"Ворог продовжує обстріли як об'єктів передачі, так і генерації. Такі удари відбуваються в багатьох регіонах. Тому аварійні відключення на сьогодні є вимушеними. Вони застосовуються для того, щоб стабілізувати енергосистему, утримувати її цілісною і щоб можна було максимально швидко балансувати енергосистему з метою покриття всіх потреб. Це вимушені кроки, які застосовуються оператором системи передачі виключно для того, щоб максимально швидко забезпечити стабільне світло в домівках громадян", - пояснив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
Також він зазначив, що важливим чинником, який допомагає енергосистемі працювати стабільно, є економія електроенергії споживачами і раціональне використання енергії.
Тому Міненерго закликає громадян споживати електроенергію ефективно і економно як у години пікового навантаження, це вечірні та ранкові часи, так і протягом усієї доби.
Нагадаємо, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково у Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях вранці 3 лютого також застосовувалися аварійні відключення електроенергії.