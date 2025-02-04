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У чотирьох областях запровадили екстрені відключення світла

світло
Фото: Freepik

У вівторок, 4 лютого, "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях.

Про це повідомляють ДТЕК, "Кіровоградобленерго" та "Сумиобленерго".

Зазначається, що за вказівкою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення світла.

Крім цього, на сайтах "Сумиобленерго" та "Кіровоградобленерго" також йдеться про аварійні вимкнення електроенергії. 

"Наразі графіки погодинних відключень не застосовуються", - попереджають енергетики.

Вони обіцяють в разі змін оперативно інформувати споживачів.

Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність, підкреслюють в Міністерстві енергетики України. 

Там додають, що єдина причина можливих відключень електропостачання - це російські атаки та енергетичні обʼєкти.

 "Ворог продовжує обстріли як об'єктів передачі, так і генерації. Такі удари відбуваються в багатьох регіонах. Тому аварійні відключення на сьогодні є вимушеними. Вони застосовуються для того, щоб стабілізувати енергосистему, утримувати її цілісною і щоб можна було максимально швидко балансувати енергосистему з метою покриття всіх потреб. Це вимушені кроки, які застосовуються оператором системи передачі виключно для того, щоб максимально швидко забезпечити стабільне світло в домівках громадян", - пояснив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Також він зазначив, що важливим чинником, який допомагає енергосистемі працювати стабільно, є економія електроенергії споживачами і раціональне використання енергії.

Тому Міненерго закликає громадян споживати електроенергію ефективно і економно як у години пікового навантаження, це вечірні та ранкові часи, так і протягом усієї доби.

Нагадаємо, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково у Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях вранці 3 лютого також застосовувалися аварійні відключення електроенергії. 

Автор:
Світлана Манько