У державному банку розповіли про підсумки проєкту "Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України"

Звід підготував Sense Bank

У Києві підбили підсумки проєкту "Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України". Про це відзвітував Sense Bank на своєму офіційному сайті. Грантовий проєкт стартував 10 лютого 2025 року. Ініціативу було реалізовано у межах програми міжнародної співпраці ReACT4UA, що спільно фінансувалась Урядом Німеччини та Норвезькою агенцією з розвитку співробітництва (NORAD) за підтримки німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Впроваджував програму Фонд розвитку підприємництва.

Як зазначається у новині, державний Sense Bank як уповноважений банк програми, реалізував проєктів на загальну суму майже 3,5 мільйона гривень. Грантові кошти підприємці направляли в основному на реалізацію придбання імпортного та вітчизняного обладнання для виробництва електрики з відновлювальних та невідновлювальних джерел енергії У загальному підсумку понад 42% заявок, що надійшли до Sense Bank були схвалені.

"Участь у проєкті “Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств” знакова подія для Sense Bank, оскільки це наш перший досвід у грантових програмах. Можу з упевненістю сказати, що завдяки злагодженій роботі всіх без винятку учасників та партнерів проєкт відбувся успішно та допоміг бізнесу зробити реальні кроки на зустріч енергетичній незалежності", підкреслила Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.

"Через підтримку малих і середніх підприємств у питаннях енергоефективності ми будуємо фундамент сильної економіки майбутнього. Проєкт з енергостійкості показав, що навіть у прифронтових регіонах бізнес готовий працювати над власною енергонезалежністю. Щоб ці рішення були сучасними й дійсно ефективними, Мінекономіки разом з Офісом зеленого переходу запустили “Зелену платформу” на порталі “Зроблено в Україні” – цифровий каталог програм зеленого фінансування, який допомагає бізнесу та громадам знаходити ресурси для впровадження енергоощадних рішень і сталої модернізації", – наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

"Кожен грант від наших міжнародних партнерів, спрямований на підтримку енергостійкості малого бізнесу, – це не просто заощаджені кіловати в умовах повномасштабної війни, коли росія намагається повністю зруйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Це збережені робочі місця, стабільна робота та розвиток підприємств, а головне – інвестиція в економічну і фінансову витривалість країни", – зазначив заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

"Фонд розвитку підприємництва вже продемонстрував, що може швидко й ефективно реагувати на виклики. Завдяки партнерству з міжнародними донорами український бізнес отримав десятки мільйонів гривень на відновлення, модернізацію та підвищення стійкості бізнесу у надскладних умовах", – резюмував Валерій МАЙБОРОДА, перший заступник Голови правління Фонду розвитку підприємництва.