У "Дії" після масштабної кібератаки відновили послугу зміни місця проживання

У застосунку "Дія" відновили послугу зміни місця проживання. Вона знову доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Відтепер українці знову можуть повідомляти державу про нову адресу в кілька кліків.

Як скористатися послугою зміни місця проживання в "Дії"?

У Застосунку "Дія" нагадали, що послуга діє для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів — просто в телефоні. Подаєте заявку — і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично.

У пресслужбі "Дії" наголосили, що працюють над відновлення усіх послуг у застосунку та на порталі після масштабної російської атаки на державні реєстри.

Зауважимо, популярна державна іпотечна програма "єОселя" знову запрацювала після місячної перерви, пов'язаної з російською кібератакою.

У період, коли оновлювали реєстри, "єОселя" не могла приймати заявки, адже при подачі в "Дії" інформація про кандидата підтягується з багатьох реєстрів.

Напередодні стало відомо, що програма "єВідновлення" знову запрацювала в "Дії".