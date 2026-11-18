У застосунку “Дія” з’явилася можливість замовити витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Послуга доступна в розділі “Ветеран Pro”.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Дії".

Як отримати витяг

Замовити документ можна безпосередньо в мобільному застосунку. Для цього потрібно:

Відкрити розділ "Сервіси" та перейти до "Ветеран Pro". Обрати послугу "Витяг з Реєстру ветеранів". Перевірити автоматично відображені дані та надати згоду на обробку персональної інформації. Замовити витяг.

Після того як документ буде сформовано, його можна відкрити та завантажити.

Витяг міститиме QR-код. За його допомогою можна перевірити інформацію, зазначену в документі.

Де ще можна замовити документ

Якщо скористатися застосунком "Дія" не вдається, витяг можна замовити альтернативними способами:

на порталі "Дія";

у найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Оновлено о 17:00. У Мінветеранів зазначили, що наприкінці жовтня можливість отримання витягу з Реєстру ветеранів запустили через портал "Дія", а відтепер це можна робити і в застосунку. За три тижні на порталі ветерани та ветеранки сформували понад 6000 витягів.

"Людина не повинна витрачати час на відвідування установ і збір документів, якщо необхідна інформація вже є в державних реєстрах", – наголосив міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

Пресслужба додає, що у застосунку та на порталі "Дія" витяг можуть замовити лише особи, відомості про яких є в реєстрі та які мають е-посвідчення ветерана в "Дії".

Послугу реалізували Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України.

Проєкт отримав підтримку Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах "Проєкту підтримки Дія" за фінансування Швеції.

Нагадаємо, у 2027 році на програму забезпечення ветеранів житлом планують спрямувати 6,9 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж передбачено у 2026 році. Водночас для ветеранів готують нову програму житлового кредитування за підтримки Банку розвитку Ради Європи.