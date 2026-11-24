У застосунку “Дія” запустили продаж нової військової облігації під назвою “Єнакієве”. Вона передбачає дохідність 15,5% річних, а виплату коштів інвесторам заплановано на 19 січня 2028 року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Дії".

Яку дохідність пропонує облігація "Єнакієве"

Згідно з умовами нового випуску, одна облігація коштує 1053,33 грн. Річна дохідність становить 15,5% і не оподатковується.

Наприклад, придбання 10 облігацій обійдеться у 10 533 грн. Після погашення інвестор отримає 12 256 грн.

Таким чином, дохід від інвестиції становитиме 1723 грн. Кошти перерахують на Дія.Картку 19 січня 2028 року.

Основні умови облігації:

Назва: "Єнакієве".

Вартість одного папера: 1053,33 грн.

Дохідність: 15,5% річних.

Оподаткування доходу: відсутнє.

Дата погашення: 19 січня 2028 року.

Спосіб виплати: на Дія.Картку.

Як працюють військові облігації

Військові облігації - це державні цінні папери, за допомогою яких уряд залучає кошти для фінансування потреб країни, зокрема оборони та безпеки.

Інвестор купує облігацію, фактично надаючи державі кошти в борг. Після завершення встановленого строку держава повертає вкладену суму та виплачує передбачений дохід.

Такий інструмент дає змогу громадянам підтримувати фінансування держави не лише через благодійні внески, а й за допомогою інвестицій із визначеним строком погашення та дохідністю.

Хто може придбати облігації

Послуга доступна повнолітнім громадянам України, які мають верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та активований "Дія.Підпис".

Придбати цінні папери можна безпосередньо в застосунку. Після завершення строку інвестування виплата надійде на Дія.Картку.

Скільки українці вже інвестували у військові облігації

За даними Мінцифри, українці придбали через "Дію" понад 37,8 млн військових облігацій на загальну суму більш ніж 39,3 млрд грн.

Розвиток цього інструменту дає змогу державі залучати додаткові фінансові ресурси для забезпечення потреб країни під час війни.

Послугу з продажу військових облігацій у "Дії" реалізували Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством фінансів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

Нагадаємо, У "Дії" стала доступна нова військова облігація "Сімеїз" вартістю від 1003,3 грн і дохідністю від 15%. Дата виплати за нею — 15 вересня 2027 року.